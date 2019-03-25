Тереза Мэй созывает экстренное заседание правительства из-за Brexit

Правительство Великобритании соберется на внеочередное заседание, которое может определить судьбу Brexit и премьер-министра Терезы Мэй.

Она планирует встретиться с высокопоставленными министрами, сообщает Радио Свобода.

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Некоторые из них пытаются устранить ее с должности. Они будут обсуждать проведение так называемых "сигнальных голосований" в парламенте, которые могли бы преодолеть кризис с выходом Британии из Европейского союза.

Что такое Brexit?

Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

Таким образом правительство пытается определить поддержку различных вариантов Brexit.

По данным СМИ, варианты для голосования будут следующие: соглашение о выходе из ЕС, заключенное Мэй, Brexit без соглашения; отмена Brexit и проведение второго референдума по этому вопросу.

Сейчас в Лондоне продолжаются протесты, около миллиона британцев вышли на улицы города с требованием нового референдума по Brexit.

Почему Великобритания так долго не может выйти из ЕС?

Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. После Brexit Великобритания будет иметь финансовые обязательства перед 74 европейскими учреждениями. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. Но в таком случае на головы британцев очень быстро бы обрушились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан и др.

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Однако Мэй так и не представила ни одного "плана Б". В конце концов, парламент Великобритании проголосовал за поправку, исключающую Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако вновь потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС.

20 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявивла, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.

Впрочем, в Евросоюзе решили дать стране время только до 22 мая. И при одном условии, если британский парламент до конца следующей недели наконец одобрит соглашение о Brexit – а именно о том, как страна будет сотрудничать с Европейским союзом после выхода из объединения. Если же нет, то придется покинуть Объединенную Европу до середины апреля.