НАТО, Brexit и Украина: Трамп и Меркель провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос финансирования НАТО, Украины и торговли.

В заявлении Белого дома говорится, что разговор лидеров касался торговли, дискуссий по выходу Великобритании из Евросоюза, обсуждался также вопрос финансирования НАТО, сообщает "Радио Свобода".

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Представитель правительства Германии Стефен Сейберт отметил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.

Трамп неоднократно критиковал "недостаточные" расходы на оборону Берлина. Меркель считает, что Германия, наоборот, немало делает для укрепления общей обороноспособности НАТО.