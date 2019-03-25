НАТО, Brexit та Україна: Трамп та Меркель провели телефонну розмову
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільник Білого дому Дональд Трамп провели телефонну розмову, у якій обговорили питання фінансування НАТО, України та торгівлі.
У заяві Білого дому йдеться, що розмова лідерів стосувався торгівлі, дискусій щодо виходу Великобританії з Євросоюзом, обговорювалося також питання фінансування НАТО, повідомляє "Радіо Свобода".
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Представник уряду Німеччини Стефан Сейберт зазначив, що розмова також торкалася питань, пов'язаних з Україною, але не конкретизував, про що мова.
Трамп неодноразово критикував "недостатні" витрати Берліна на оборону. Меркель же вважає, що Німеччина, навпаки, чимало робить для зміцнення загальної обороноздатності НАТО.
Джерело: 24 Канал
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