Тереза Мей скликає екстрене засідання уряду через Brexit

Уряд Великобританії збереться на позачергове засідання, яке може визначити долю Brexit і прем'єр-міністерки Терези Мей.

Вона планує зустрітися з високопоставленими міністрами, повідомляє Радіо Свобода.

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Деякі з них намагаються усунути її з посади. Вони обговорюватимуть проведення так званих "сигнальних голосувань" у парламенті, які могли б подолати кризу з виходом Британії з Європейського союзу.

Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

Таким чином уряд намагається визначити підтримку різних варіантів Brexit.

За даними ЗМІ, варіанти для голосування будуть наступні: угода про вихід з ЄС, укладена Мей, Brexit без угоди; відміна Brexit та проведення другого референдуму з цього питання.

Зараз у Лондоні тривають протести, близько мільйона британців вийшли на вулиці міста з вимогою нового референдуму щодо Brexit.

Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

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Проте Мей так і не представила жодного "плану Б". Зрештою, парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

20 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявивла, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня.

Втім у Євросоюзі вирішили дати країні час лише до 22 травня. І за однієї умови, якщо британський парламент до кінця наступного тижня нарешті схвалить угоду про Брекзит – а саме про те, як країна буде співпрацювати з Європейським союзом після виходу з об'єднання. Якщо ж ні, то доведеться покинути Об'єднану Європу до середини квітня.