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      Британские депутаты поручили парламенту определять ход Brexit

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      Ход Brexit определять парламент Великобритании
      Ход Brexit определять парламент Великобритании / Matt Dunham

      Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по поводу альтернатив проекта соглашения об условиях Brexit. Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что голосование без обязывающей силы для правительства, однако они усилят давление на кабинет Терезы Мэй.

      В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуина, которая должна дать им возможность на этой неделе определить, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин.

      Читайте также: Евросоюз завершил подготовку к выходу Великобритании без соглашения

      В поправке не уточняется, какие именно альтернативы будут предложены депутатам, которые должны получить право в эту среду самостоятельно определить повестку дня парламента, чтобы рассмотреть различные предложения, касающиеся ситуации вокруг Brexit. При этом среди вариантов может быть выбор между проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без соглашения и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке.

      Что такое Brexit?Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС - 48,1%.

      В понедельник вечером депутаты также отклонили поправку, внесенную представительницей оппозиционной Лейбористской партии Маргарет Беккетт, которая призвала к тому, чтобы у парламентариев за неделю до намеченного срока выхода страны из ЕС была возможность еще раз высказаться за или против возможности Brexit без соглашения. Поправка, внесенная председателем лейбористов Джереми Корбин и во многом повторяла поправку Летуина, была снята с голосования самым лидером оппозиции.

      Новые отставки

      Результатом голосования стала новая череда отставок в британском правительстве. Из-за несогласия с позицией Кабмина по Brexit свой пост покинул заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт, который курировал в Форин офисе направление Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме него, среди тех, кто нарушил партийную дисциплину и поддержал поправку Летуина, оказались заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Херрингтон, а также заместитель министра здравоохранения Стив Брин. Они также объявили о своих отставки.

      Проблемы ожидают Британию в случае жесткого Brexit – в материале 24 канала

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      Теги: Тереза Мэй Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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