Соответствующую информацию сообщил лондонский аналитический центр Королевского института объединенных служб (Rusi) в докладе. Более того, армией России руководит генерал Сергей Суровикин , который и бомбил Алеппо.

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Британские аналитики предупредили о новой опасности от России

Аналитики предупредили Запад, что нужно прекратить успокаивать себя по поводу необходимости немедленного снабжения Украины ПВО.

Только благодаря своей неспособности уничтожить украинские ЗРК Россия все еще не в состоянии эффективно использовать потенциально тяжелую и эффективную воздушную огневую мощность своих авиационных бомбардировщиков и многоцелевых истребителей для бомбардировки украинских стратегических целей и позиций на передовой со средней высоты, как это было в Сирии.

– говорится в сообщении.

Однако аналитики предостерегли, если страны Запада не будут предоставлять боеприпасы в системы противовоздушной обороны, а со временем не будут их модернизировать и заменять, то воздушно-космические силы России снова могут быть опасны.

Какое оружие нужно Украине для сдерживания Кремля

Аналитики лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб объяснили, что:

в краткосрочной перспективе Украина нуждается в дополнительных переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) и зенитных установках с радиолокационным наводом, таких как "Гепард", чтобы поддерживать и усиливать свою способность перехватывать "шахиды" и защищать энергетическую инфраструктуру;

в среднесрочной перспективе Киеву понадобятся экономически эффективные способы защиты от иранских "шахидов". Как вариант, могут подойти радарные и/или лазерные системы, которые позволят зенитному оружию быть намного более точным и эффективным.

Воздушным силам ВСУ требуются современные западные истребители и ракеты для устойчивого противодействия воздушно-космическим силам России. Российские пилоты были осторожны в течение всей войны, поэтому даже небольшое количество западных истребителей могло иметь серьезный сдерживающий эффект.

– объяснили аналитики.

Что известно о предоставленных Украине ПВО

7 ноября Украина уже получила американско -норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет о двух единицах.

Это оружие, которое усилит защиту нашего неба и позволит начать формирование многоуровневой системы ПВО и ПРО.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что они с достаточно высокой вероятностью смогут защитить город Киев.

Также Украине предоставили новые системы Aspide . Они универсальны, рассчитаны в большинстве своем на "стационарную" работу и защиту стратегических объектов – промышленных предприятий, аэродромов или морских портов.

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