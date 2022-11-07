Комплексы NASAMS помогут Украине усилить защиту столицы от возможных новых террористических российских ракетных атак. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Эксперт отметил, что системы NASAMS являются высокотехнологичным оружием, в котором Украина нуждается в больших количествах.

Два комплекса NASAMS, с достаточно высокой вероятностью, смогут защитить город Киев. Речь идет о перспективе создания многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной защиты Украины. Такая передача является очередным шагом к созданию этой системы, так как она состоит из имеющихся сил и средств.

– объяснил обозреватель.

По его словам, такие виды вооружения, как NASAMS, являются очень важными элементами этой системы.

"Невозможно ее где-то создать и перенести в Украину – она должна наращиваться постепенно. Наличие именно таких комплексов свидетельствует о том, что и мы, и наши союзники осознаем необходимость получения таких комплексов для развертывания тотальной системы ПРО и ПВО, потому что эта угроза для гражданского населения является чрезвычайно серьезным", – добавил специалист.

Сколько систем NASAMS могут защитить Киев: смотрите видео

По его мнению, такие системы важны ввиду и возможного применения Россией иранских баллистических ракет.

"Ни одна система ПВО не обеспечивает 100 процентов гарантии сбивания всех воздушных целей, но повышает вероятность защиты. Чем больше таких систем – тем больше вероятность защиты", – резюмировал Грабский.

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