Великобритания стала мощным партнером Украины по борьбе с российскими оккупантами. Наши герои уже получили мощное современное оружие, помогающее увеличивать потери врага.

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Как британские гаубицы работают в Херсонской области

Артиллеристы десантно-штурмовых войск показали, как ликвидируют российских оккупантов из британских гаубиц L119. 105 калибр эффективно работает по позициям и технике врага Херсонской области.

Наши герои отметили, что скорострельность и мобильность этих гаубиц очень важный фактор на поле боя.

ВСУ бьют врага из британских гаубиц: видео

Война россии с Украиной: последние новости

территория беларуси нужна российским оккупантам не только для ракетных обстрелов мирных украинских городов. Как выяснилось, они там хоронят своих раненых и разбитую технику.

россияне стягивают свои силы в Херсонскую область, надеясь удержать захваченные территории под своим контролем. Также известно, что враг активно разведывает и рассматривает возможность ведения наступательных действий.

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