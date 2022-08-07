Кроме того, они пытаются измерять мощь нашей обороны и анализировать направления, по которым они могли бы приступить к своим активным действиям. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Интересно знать Уничтожено еще 4 С-300 и "Панцирь-С1": ПВО врага на Юге ощутимо проредела
Пока они подвергаются огневому поражению, получают потери и возвращаются на свои позиции. Но мы не расслабляемся и понимаем, что они могут продолжать такие попытки и дальше,
– заметила она.
Информация – мощное оружие
Гуменюк подчеркнула, что сегодня мы находимся в условиях гибридной войны, где информационный фронт очень мощный. Следовательно, информация, которая вбрасывается и разгоняется по сознанию граждан, является одним из видов оружия. "Дать конкретное наступление, необходимость немедленной эвакуации – нагнетание таких нарративов также способ воздействия", – подчеркнула она.
Речь идет о влиянии как на мирное население, так и на военных. Ведь россияне также собирают информацию о морально-психологическом состоянии нашей армии.
Все привыкли к тому, что их ложь насколько мощна, настолько и немощна, когда проверяется,
– убеждена руководитель пресс-центра ОК "Юг".
Ситуация на Юге: последние новости
- Только за 6 августа ВСУ уничтожили сразу 5 комплексов ПВО врага – 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 1 зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также уничтожена 122-миллиметровая гаубица, вражеский беспилотник-разведчик, бронированная и автомобильная техника.
- русские оккупанты продолжают вести боевые действия вдоль занятого рубежа обороны. В своей тактике захватчики предпочитают ракетно-артиллерийские и авиационные удары. Украинские защитники и защитницы дают достойный отпор врагу. Так, они ликвидировали по меньшей мере: 39 российских кафиров и 6 единиц автомобильной техники врага.
- В ночь на 6 августа захватчики били по Никопольскому и Запорожскому районам. По меньшей мере 3 местных жителя пострадали.
- Враг продолжает наносить сокрушительные удары по Николаеву. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.
- Российские оккупанты перебрасывают десантные подразделения на херсонское направление. Однако о наступлении пока речь не идет.
- Украинские бойцы продолжают уничтожать вражеские склады боеприпасов на временно оккупированных территориях. Однако в ОК "Юг" отметили, что резервы россиян достаточно существенны.
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