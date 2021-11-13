Британские истребители подняли, чтобы перехватить российские бомбардировщики
13 ноября 2021 , 09:11Читати новину українською
Источник:Royal Air Force
Британские истребители Typhoon пришлось поднять с авиабаз в небо. Все для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Самолеты подняли с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Коннингсби в Англии. В минобороны Великобритании отметили, что речь идет о самолетах, не входивших в воздушное пространство Королевства.
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Сначала подняли бельгийские истребители
Заметим, что бомбардировщики заметили над Северным морем 12 ноября. Тогда НАТО подняло в небо бельгийские истребители F-16, чтобы перехватить их. Уже после этого сопровождение взяли на себя британские военные.
Возле России летали американские истребители
- Ранее возле границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые могут нести ядерное оружие.
- В Америке объяснили, что миссию запустили для повышения готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.
- К слову, самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании. Когда они пролетели возле российских границ, дозаправились в Германии.
- Пилоты координировали действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками. Те, в свою очередь, выявляли имитированные наземные цели.