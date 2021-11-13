Британские истребители подняли, чтобы перехватить российские бомбардировщики

Британские истребители Typhoon пришлось поднять с авиабаз в небо. Все для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Самолеты подняли с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Коннингсби в Англии. В минобороны Великобритании отметили, что речь идет о самолетах, не входивших в воздушное пространство Королевства.

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Сначала подняли бельгийские истребители

Заметим, что бомбардировщики заметили над Северным морем 12 ноября. Тогда НАТО подняло в небо бельгийские истребители F-16, чтобы перехватить их. Уже после этого сопровождение взяли на себя британские военные.

Возле России летали американские истребители