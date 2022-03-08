У британцев была возможность пообщаться с участниками экспедиции. Они выразили солидарность с народом Украины и заверили свою поддержку.

Ранее Украина – снова морское государство: ледокол "Ноосфера" впервые отправляется в Антарктиду

Подробности о визите британцев

Наши полярники рассказали морякам об ужасных последствиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. В частности – об обстрелах и бомбардировках мирных украинских городов.

Спасибо британским друзьям за поддержку и помощь самому отдаленному уголку Украины! Вместе мы сила,

– говорится в сообщении.

Как добавили в Национальном антарктическом центре, в конце визита представители Королевского флота оставили запись в гостевой книге "Вернадского".

Британцы посетили украинскую станцию ​​/ Фото Министерства обороны Великобритании

Обращение полярников из-за вторжения России

Накануне участники экспедиции обратились ко всем украинцам, полярному сообществу и российским ученым из-за нападения России на Украину. Они поблагодарили государства, которые оказывают нам помощь и поддержку в это тяжелое время. В то же время, призывали полярное сообщество не стоять в стороне и поддержать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Справка. Участники 27 УАЭ отправились на станцию ​​"Академик Вернадский". Там они должны сменить полярников, которые работают в Антарктике уже около года.