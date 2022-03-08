У британцев была возможность пообщаться с участниками экспедиции. Они выразили солидарность с народом Украины и заверили свою поддержку.
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Подробности о визите британцев
Наши полярники рассказали морякам об ужасных последствиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. В частности – об обстрелах и бомбардировках мирных украинских городов.
Спасибо британским друзьям за поддержку и помощь самому отдаленному уголку Украины! Вместе мы сила,
– говорится в сообщении.
Как добавили в Национальном антарктическом центре, в конце визита представители Королевского флота оставили запись в гостевой книге "Вернадского".
Британцы посетили украинскую станцию / Фото Министерства обороны Великобритании
Обращение полярников из-за вторжения России
Накануне участники экспедиции обратились ко всем украинцам, полярному сообществу и российским ученым из-за нападения России на Украину. Они поблагодарили государства, которые оказывают нам помощь и поддержку в это тяжелое время. В то же время, призывали полярное сообщество не стоять в стороне и поддержать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.