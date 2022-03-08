Британці мали нагоду поспілкуватися з учасниками української експедиції. Вони висловили солідарність з народом України й запевнили у своїй підтримці.

Раніше Україна – знову морська держава: криголам "Ноосфера" вперше вирушив до Антарктиди

Подробиці про візит британців

Наші полярники розповіли моряками про жахливі наслідки повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Зокрема – про обстріли та бомбардування мирних українських міст.

Дякуємо британським друзям за підтримку та допомогу найвіддаленішому куточку України! Разом ми сила,

– мовиться у повідомленні.

Як додали в Національному антарктичному центрі, наприкінці візиту представники Королівського флоту залишили запис у гостьовій книзі "Вернадського".



Британці відвідали українську станцію / Фото Міністерства оборони Великої Британії ​

Звернення полярників через вторгнення Росії

Напередодні учасники експедиції звернулися до всіх українців, полярної спільноти та російських вчених через напад Росії на Україну. Вони подякували державам, які надають нам допомогу й підтримку у цей важкий час. Водночас закликали полярну спільноту не стояти осторонь та підтримати Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.

Довідка. Учасники 27 УАЕ вирушили на станцію "Академік Вернадський". Там вони мають змінити полярників, які працюють в Антарктиці вже близько року.