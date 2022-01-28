У Зеленського наголосили, що цей криголам є флагманом українського науково-дослідного флоту. Й додали, що наша держава продовжує інвестувати у дослідження космосу та океану.

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Україна – знову морська держава світу

Рейс "Ноосфери" символічно починається 28 січня, у день відкриття Антарктиди. Понад 200 років тому перші експедиції дісталися берегів недоступного на той час континенту. У складі однієї з них перебував українець Іван Завадовський.

Тож Україна відзначає цей день, як і належить нації – першовідкривачу Антарктиди: відправляє до її берегів своє науково-дослідне судно,

– підкреслили в ОП.

Там зауважили, що востаннє корабель під українським прапором виходив до Південного океану понад 20 років тому. Тож 28 січня 2022 року Україна не просто відправляє свій криголам у рейс, а й повертається до кола морських держав світу.

Криголами "Ноосфера" – перше українське судно, оснащене надсучасною системою динамічного позиціювання.

динамічного позиціювання. Аби опанувати управління нею нашим морякам доводилося проходити дороге навчання за кордоном.

Натомість тепер вони зможуть навчатися вдома.

Криголам придбали у британців

Влітку 2021 року Національний антарктичний науковий центр придбав у британських колег легендарне судно "Джеймс Кларк Росс" – у нас його назвали "Ноосферою". Криголам обійшовся українцям приблизно у 5,3 мільйона доларів. Спочатку криголам працюватиме в Антарктиді, але у майбутньому є й плани на Арктику. Що дуже важливо – власне судно допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський".

Цікаво! Символічним є й те, що саме "Джеймс Кларк Росс" у 1996 році доставив першу українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Що відомо про українську станцію "Академік Вернадський": дивіться відео