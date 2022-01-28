У Зеленского подчеркнули, что этот ледокол является флагманом украинского научно-исследовательского флота. И добавили, что наше государство продолжает инвестировать в исследование космоса и океана.

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Украина – снова морское государство мира

Рейс "Ноосферы" символически начинается 28 января, в день открытия Антарктиды. Более 200 лет назад первые экспедиции добрались до берегов недоступного в то время континента. В составе одного из них находился украинец Иван Завадовский.

Украина отмечает этот день, как и положено нации – первооткрывателю Антарктиды: отправляет к ее берегам свое научно-исследовательское судно,

– подчеркнули в ОП.

Там отметили, что последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. Поэтому 28 января 2022 года Украина не просто отправляет свой ледокол в рейс, но и возвращается в круг морских государств мира.

Ледокол "Ноосфера" – первое украинское судно, оснащенное сверхсовременной системой динамического позиционирования.

Чтобы овладеть его управлением нашим морякам приходилось проходить дорогое обучение за границей.

Теперь они смогут учиться дома.

Ледокол приобрели у британцев

Летом 2021 года Национальный антарктический научный центр приобрел у британских коллег легендарное судно Джеймс Кларк Росс. Оно обошлось украинцам примерно в 5,3 миллионов долларов. Сначала ледокол будет работать в Антарктиде, но в будущем есть планы и на Арктику. Что очень важно – собственное судно поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский".

Интересно! Символично и то, что именно "Джеймс Кларк Росс" в 1996 году доставил первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский".

Что известно об украинской станции "Академик Вернадский": смотрите видео