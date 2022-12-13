Роберт Магоуэн впервые рассказал об участии британских военных в операциях под прикрытием в Украине по сопровождению британских дипломатов.

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Морская пехота Британии привлечена для "тайных операций" в Украине

Еще в начале 2022 года Магоуэн сообщал, что в начале 2022 года в Украину было направлено 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

В апреле они вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, возобновлявшего там свою работу. Генерал-лейтенант также упомянул о других "тайных операциях" в Украине.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", – отметил генерал-лейтенант Магоуэн. Однако он не уточнил о чем идет речь.

Пехотинцы не выполняли ни одной боевой функции

Журналисты The Times писали в апреле о том, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине. Однако сама Британия официально этого не подтверждала.

Роберт Магоуэн отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране". Он также добавил, что они не выполняли ни одной боевой функции.

Отметим, что британские военные инструкторы впервые были направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году.

Подразделения иностранных сил могут добровольно присоединяться к ВСУ

Еще в феврале Украина получила несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.

5 марта заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

Еще летом в Украине создали группировку "Моцарт". Эндрю Милберна возглавляет группу ветеранов-добровольцев, которые проводят обучение и консультируют бойцов ВСУ.