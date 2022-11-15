Ее основатель – бывший морской пехотинец США Энди Милберн – в интервью 24 каналу рассказал об обучении украинских бойцов, событиях на поле боя и вещах, которые могут приблизить нашу победу.

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"Мы очень гордимся ими на линии фронта": о подготовке бойцов ВСУ

За свою 31-летнюю военную карьеру вы руководили сложными операциями, в которых участвовали тысячи военнослужащих из многих стран. Сегодня вы являетесь основателем The Mozart Group и активно помогаете и учите украинских военных. Как вы оцениваете способность Вооруженных Сил противостоять российской агрессии и овладеть новыми методами ведения боевых действий?

Во-первых, мы бы здесь не были, если бы не имели огромную веру в то, что делают украинцы для украинской победы. Все те, кто провели время в Украине, и вы это и так знаете, потому что там живете, знают, что это не пропаганда. Потому что украинские мужчины и женщины абсолютно решительно настроены на победу. И, как говорил Наполеон, на войне мораль к физической подготовке считается как 1 к 10.

Украинцы точно победят. Цель таких групп, одну из которых я возглавляю, довольно проста – чтобы победа стала ближе, и унесла меньше жизней украинцев.

Мы маленькая организация, но мы растем, и если вы поговорите с теми украинскими солдатами, которых мы тренировали, все они подтвердят, что стали нашими друзьями.

Они носят наши нашивки и мы очень гордимся ими на линии фронта. Я уверен, что они вам скажут, что эти короткие курсы, которые они прошли под нашим руководством, действительно изменяют жизнь. Прежде всего, курсы помогают украинским бойцам сохранить их жизнь, и это очень важно для нас.

Как происходит тренировка наших бойцов со специалистами The Mozart Group / Фото The Guardian

Еще одна точка сотрудничества с украинцами – это Донбасс. И там у The Mozart Group есть 2 задачи:

эвакуировать тех, кто хочет выехать из постоянно находящихся под российскими бомбардировками городов – Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Бахмут. Там осталось около 20% населения. Некоторые из них отчаянно хотят уехать, ведь условия ухудшаются с каждым днем.

помочь тем, кто решил остаться. Они ведь сталкиваются с гуманитарным кризисом.

Это то, что мы делаем. Есть много организаций, которые оказывают гуманитарную помощь, но очень мало других – а точнее одна – и это наша группа, которая готова ехать не прямо под российские снаряды, но все же в предел досягаемости их артиллерии. Я не хвастаюсь, кто-то это должен делать. И вот одно из наших величайших достижений, мы можем быть там полезными.

Интервью с Энди Милберном: смотрите видео

Благодарю вас за вашу работу, мы ее действительно ценим. Многие американские военные сейчас помогают ВСУ. Как вы считаете, какая внутренняя мотивация американцев, приехавших в Украину после начала российского полномасштабного вторжения и воюющих или помогающих другими своими действиями ВСУ?

Здесь на самом деле много причин, должен сказать, но есть люди, такие как я, например, которые приезжают воевать за Украину по двум причинам. Во-первых, мы верим в то, что делаем, и уже служили в армии, раньше цель для них была размыта, но сейчас она вполне понятна. И они гордятся своим выбором. Также всегда есть желание приключений, драйва, которое привлекает очень многих людей нашей профессии, и отрицать это было бы нечестно. Но это, конечно, не главная причина. Главные мотивы для большинства четко определены. И они все честно и преданно сражаются бок о бок со своими украинскими братьями и сестрами.

"Никто в здравом уме не будет защищать Путина": как американцы относятся к войне

США очень много делают для Украины и помогают выиграть войну. Как ваши знакомые на Родине и другие простые американцы относятся к помощи со стороны США в Украине защитить свою независимость и свободу?

Совершенно все американцы, с которыми я говорил о войне, очень глубоко симпатизируют украинскому народу. Никто не сомневается. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы кто-то лично начал с этим спорить. В соцсетях такое может встретиться, но это, пожалуй, фейки. Никто в здравом уме в США не будет защищать Путина за то, что он делает в Украине.

Нет сомнений в мотивации американского политикума и народа. Роль нашей группы состоит в том, чтобы правильно информировать американцев о том, в чем действительно нуждаются украинцы, о чем они нас просят. С этим нужно соблюдать осторожность.

Есть определенные специфические требования, сейчас я вам приведу пример – дроны. Боевые дроны с большим радиусом действия, ударные дроны, гражданские дроны с большим радиусом действия – это то, что может предоставить украинцам существенное преимущество, но не всегда являются предметом запроса для американских поставщиков. И когда мы прямо передаем им эту информацию, таким образом США могут лучше помогать Украине. Сейчас американское правительство выделяет большие деньги на снаряжение, но нужно сосредоточиться на специфических потребностях украинских военных.

Понимают ли американцы, что угроза Западу не исчезнет и агрессивный кремлевский режим не остановится, если Украина будет им уничтожена?

Конечно, нет сомнений. Любой сознательный или образованный человек, наблюдающий за Путиным, скажет вам – если эта война закончится тем, что российские солдаты останутся в Украине, это не будет концом конфликта в Украине. Война продолжится, россияне будут все сильнее, это будет очень плохо для Украины. Кроме того, в глобальном измерении мы все понимаем, что это нивелирует все международные нормы и принципы, на которых стоит НАТО. Конечно, я понимаю, что Украина еще не член НАТО, но принципы, которые отстаивают такие альянсы, как НАТО, окажутся ничем. Те, кто думает глобально, это прекрасно осознают. Все украинцы это прекрасно понимают.

"Путин и так ничего не сделает": почему не стоит бояться передачи более мощного вооружения

В июле вы говорили, что за неимением времени и слаживания украинские военные могут не раскрыть весь потенциал предоставленных партнерами западных вооружений. Как считаете, удалось ли ВСУ справиться с этой проблемой?

Да, конечно. Всего с горсткой HIMARS, которые получили украинцы, вы только посмотрите, что произошло возле Харькова. ВСУ освободили 6 тысяч квадратных миль за очень короткий период, а также продолжили наступление на Юге. Это все произошло во многом благодаря поставке нового оружия с большим радиусом действия, и HIMARS является отличным примером этого.

Я бы лично хотел увидеть, что вы начнете делать, когда получите такие штуки как дроны MQ1, MQ9 и ракеты большого радиуса действия, как ATACMS, например. Почему не поднять ставки и не дать это оружие? Путин и так ничего не сделает, никаких красных линий больше не осталось.

На ваш взгляд, мог бы коллективный Запад и НАТО оказать еще большую помощь Украине? В частности, Владимир Зеленский неоднократно отмечал важность поставок ПВО.

Я думаю, эти системы уже должны быть в пути, ну их точно пообещали, IRIS и NASAMS, немецкие и норвежско-американские системы, очень надежные системы ПВО. Было бы очень хорошо, по моему мнению, если бы украинцы получили полностью интегрированные с радарами системы ПВО, если бы все они объединились в одну систему – и NASAMS, и С-300, и IRIS, и "Стингеры". И все бы интегрировались в общую систему противовоздушной обороны. И с этим точно могло бы помочь НАТО.

"Дела совсем плохие": как вагнеровцы воюют в Украине

Судя по вашим предварительным интервью, инструкторы The Mozart Group отправлялись в Украину именно для тренировок уже условно опытных бойцов для противодействия наемникам группы "Вагнера". Можете ли рассказать, каков секрет подготовки к войне именно против российских наемников? Работают ли сейчас специалисты The Mozart Group в Украине с нашими солдатами?

Да. Их количество колеблется от 30 до 50, в зависимости от времени. Но в любое время у нас есть готовые эксперты в Великобритании и США. И если украинскому правительству, например, срочно понадобятся эксперты взрывотехники – мы их найдем через несколько недель.

У нас постоянно есть две команды инструкторов, которые работают с вашими бойцами непосредственно возле линии фронта. Ну а относительно ответа на первую часть вашего вопроса – и я это говорю не просто из-за того, что сейчас на украинском телевидении – мы очень сильно поражены мужеством и преданностью украинских солдат. И конечно, их уровнем морали. Они настоящие воины, работать с ними – одно удовольствие.

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Это сложная задача, каждый, кто военный, понимает, что трудно превратить гражданского человека в солдата за каких-то 5 дней, а может, если повезет, то со 2 – 3 недели. Но и этого недостаточно. Поэтому мы должны быть абсолютно сконцентрированы на наших тренировках. На нашей стороне есть то, что у наших подопечных очень высока мораль и они очень хотят учиться.

За эти 5 дней они инстинктивно учатся владеть оружием на уровне мышечной памяти, оружие становится частью их тела. И потом мы учим их стрелять из этого оружия, попадать в яблочко.

Когда оружие становится продолжением стрелка, когда они во что-то целятся, то точно попадут, я вам это гарантирую, а вот российский солдат – точно нет. У них нет таких тренировок, несмотря на то, сколько времени он прослужил в армии.

Мы проводим обучение с оружием, мы стреляем, и в конце концов, примерно через 1,5 дня, солдатам очень комфортно с оружием, они его смогут эффективно применять по врагу на расстоянии в 300 метров. День отводится на медицинскую тренировку. И это очень важно. Медики также получают тренинги на очень высоком уровне. Но абсолютно каждый солдат должен знать, как спасти себя, в каком порядке действовать, как этот порядок применить в случае ранения, и как продержаться достаточное количество времени, пока раненого не эвакуируют.

В начале полномасштабного вторжения вагнеровцы были достаточно слаженным подразделением, где воевали люди с большим опытом. Сейчас мы видим, что львиная часть этих отрядов состоит из больных и стариков. Что происходит и о чем это свидетельствует?

Я не являюсь экспертом по вагнеровцам. Но у них довольно плохо обстояли дела в Мозамбике и Демократической Республике Конго, и сейчас то же происходит в Украине. Вагнеровцы имеют очень серьезные потери в Украине. И с наймом у них ситуация тоже очень сложная, они набирают людей где-нибудь. К примеру, в ютубе есть видео, где вагнеровцы вербуют людей в тюрьмах.

А также я слышал довольно реалистичные истории о том, что они набирают ВИЧ-инфицированных или с гепатитом. В обмен на это они предлагают людям выход на свободу. Если на это все взглянуть в комплексе, то станет понятно, что у группы "Вагнера" совсем плохие дела, и, если честно, у них всегда было не очень с наемниками. Там вся репутация базируется на жестокости, но у их солдат и никогда не было репутации настоящих воинов.

"На G20 Путин предложит перемирие": как будут развиваться события на фронте

По вашему мнению, смогут ли в ближайшее время российские войска добиться какого-либо успеха на восточном фронте? Или же захватчикам придется переходить в глухую оборону, потому что украинцы идут? И если да, то насколько эффективной может быть так называемая "линия Вагнера" из бетонных надолбов на Донбассе?

Много классных вопросов. Я боюсь, что россияне будут давить и дальше – очень медленно, для того чтобы захватить столько земли на Донбассе, сколько можно, перед зимой, и перед началом саммита G20. Это все политическая составляющая. Путин на саммите G20 скажет: "Да, я готов к перемирию". Но прежде он должен подготовить россиян, ему нужно удержаться на Юге и на Донбассе.

Я думаю, по крайней мере, надеюсь, что у украинцев есть план атаковать Донбасс с Севера и отбросить российскую армию на Донбассе. Ведь Донбасс очень важен для обеих сторон, равно как и Крым, и здесь будут действительно сложные времена. Я думаю, что зачистить Донбасс от россиян будет проще, чем сделать в Крыму, Херсоне и Мариуполе.

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Украинцы, правда, это точно сделают, мы победим, я бы хотел, чтобы Запад предоставил более эффективное оружие и советы, как это лучше сделать.

"Зима также способствует атакующим": как измениться превосходство сил с наступлением холодов

А что вы думаете о зиме? Многие эксперты имеют разное мнение относительно того, как будут проходить боевые действия зимой. Какая будет эта зима для украинских солдат и для россиян, и сможет ли зимняя погода остановить контратаку украинских сил?

Я не думаю, что контрнаступление остановится. Контрнаступление может притормозить, но зима также способствует атакующим, по многим причинам. Включая психологические, а также влияние погоды. Украинские военные привыкли к зимним операциям, снег и состояние земли в целом не станет таким препятствием, каким оно могло бы стать весной – когда начинаются дожди, и снег тает. Когда всюду болото – это замедлит танки и БТР, но погода будет влиять на обе стороны.

Контрнаступление не замедлится. Что может повлиять, это нехватка сил для прорыва российских позиций. Я не говорю это с точки зрения каких-то инсайдов, но говорю с точки зрения планирования прорыва украинскими военными. Необходимо иметь подготовленные операционные резервы, чтобы использовать их для прорыва. И их нужно больше, чем, например, было под Харьковом.

Россия – государство террорист, они атакуют наши мирные города, убивают наших гражданских, угрожают ядерной бомбой и блокируют атомные станции. Как ветеран морской пехоты США и специалист по специальным операциям, расскажите, как мировое сообщество может решить проблему присутствия россиян на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Возможно ли вообще освободить ее силовым путем или это невозможно и опасно?

Я начну с конца. Всё может быть. Для правильной миссии нужно подобрать правильные силы, есть очень много особенностей, и если вы их учтете, то все может получиться. Взятие АЭС с боем реально, но очень рискованно. Должен быть разработан очень четкий план, с четким пониманием того, чего мы должны избежать, и что для этого делать. Я не знаю, существуют ли такие планы, и если существуют, то что в них говорится. Что еще может произойти, учитывая поведение России как террориста? Не уверен, что больше того, что уже происходит.

Вместе с тем есть несколько проблем, в частности, западные государства – Британия, США, НАТО – больше не контролируют глобальную стратегическую инициативу, и это на самом деле очень грустно. Потому что приблизительно половина стран мира, которые, если не перестали быть союзниками с Россией, то точно ее не осудили. И это то, о чем я больше всего беспокоюсь, если брать политический уровень. На политическом фронте есть поводы для беспокойства.

"Путину придет конец": что будет с Россией после победы Украины

И наконец хочется спросить о завершении этой войны. Вы как человек с опытом можете сделать личный прогноз? Когда украинская армия сможет выйти на государственные границы, включая Крым? И чем в итоге все кончится для России? Мы ведь знаем, что для Украины все закончится победой, что будет с Россией после этого?

Я надеюсь, что Путина свергнут. Чем это для него кончится? Но ничем хорошим, особенно в России. Для него это, вероятно, будет означать конец. Я надеюсь, что это будет то, что называют черным лебедем – событие, идущее в разрез с линейным развитием ситуации. Но это то, чего точно все ждут и что может произойти.

Если этого не произойдет, то для украинцев это будет тяжелый и долгий труд, нужно приложить большие усилия для наступления на Юге и освобождения Крыма, и одновременно поддерживать цепи снабжения. Но украинцы это сделают. Я хочу увидеть, как мощно НАТО и США помогут вам достичь этих поставленных задач.

Благодарю вас за разговор, надеюсь, что он будет очень важным не только для меня, но и для всех тех, кто нас будет смотреть и читать.