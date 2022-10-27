О переговорах между Украиной и Россией, ядерных угрозах Путина, "грязной бомбе" и участии Беларуси в войне, а также о помощи от партнеров и цене войны рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Визиты политиков, призывающих к переговорам

Накануне, сразу же на следующий день после визита к Владимиру Путину, в Украину приехал президент Гвинеи-Бисау. Он привез важное, по его мнению, известие о готовности Путина к переговорам с Владимиром Зеленским.

Во-первых, действительно "впечатляет" уровень посредников, через которых Путин что-то предлагает. Уже очевидно, что Россия очень "популярная и влиятельная" страна.

Во-вторых, о чем мы должны договариваться, когда каждый день слышим сирены, видим иранские дроны и крылатые ракеты? Он ведь одновременно убивает людей и говорит: "Давайте поговорим", это же нонсенс.

В-третьих, в чем должен заключаться компромисс с заходящей на наши территории Россией, ведет себя нагло, убивает и массово уничтожает нашу инфраструктуру и откровенно говорит, что уничтожит всех украинцев, потому что они не могут существовать, потому что их придумал какой-то Ленин и они мешают жить в "русском мире".

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Россияне говорят, что готовы уступить, потому что мы уже начинаем их отодвигать со своей территории. Поэтому они хотят договориться, мол, если уж забрали часть территории, то мы должны ее отдать. И после этого мы будем жить в "большом мире".

Но ключевым является то, что Россия – это страна, которая вообще не может жить в мире ни внутренне, ни внешне. Она может только продавать экспансию и уничтожение людей, атаковать соседей. Иначе они умрут как государство, нация и т.д.

Мы с вами это уже проходили, и я постоянно объясняю это нашим французским партнерам. Первый президент Франции, попытавшийся договориться с Россией – господин Саркози. В 2008 году он приехал и сказал отдать России часть территории, и после этого Россия будет жить со всеми в "большом и счастливом мире".

После этого Россия атакует Украину и забирает часть территорий. Потом приезжает другой французский президент Олланд и говорит отдать эти территории, мол, зачем вам этот Крым. Отдали. Что мы с вами получили? Полномасштабное вторжение.

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А сейчас президент Франции и другие "выдающиеся переговорщики" призывают сесть за стол переговоров и отдать 20% наших территорий. И после этого "гарантированно" Россия уж точно никуда не уйдет. А мы такие дураки не видим, что происходило вчера, и говорим "Да, мы верим, что Россия будет четко выполнять договоренности и будет образцом планетарного мира".

Но мы понимаем, что это нонсенс. Президент Зеленский постоянно говорит таким посредникам, что Украина выполняет важную работу – освобождает Европу и мир от хаоса и шантажа. Безусловно, мы отвоевываем свою территорию, но еще одна задача – вернуть в мир действие международного гуманитарного права – ни одна страна не может прийти куда-то и что-то захватить.

Если вы не можете быть с нами на одной стороне и стоять плечом к плечу, просто дайте патроны и отойдите.

Даже подавать патроны тяжело, если у тебя нет внутренней смелости и ты не готов отдать что-то важное для тебя, чтобы другие люди не страдали. Но мы видим, как меняется общественное мнение в Европе. Еще вчера они говорили: "Мы не понимаем, возможно, вы тоже в чем-то не правы".

Но сегодня я вижу абсолютно объективное изменение настроений, то есть в Европе доминирует то, что нужно Украине. Доминирует понимание, что в таком виде Россия – это всегда опасность. Не только контурам безопасности, а угроза тем ценностям, в пределах которых мы хотим жить.

В Европе уже начинают понимать, хотя там чуть-чуть не хватает смелости. Но Украина своим примером точно добавит в европейскую современную цивилизацию этой смелости.

Мы меняем мировосприятие европейских лидеров. Еще несколько дней назад 30 левых демократов написали письмо Байдену, чтобы он нажал на Зеленского по поводу переговоров. А через день забрали письмо и сказали, что на него не нужно обращать внимание. Но во время визита президента Штайнмайера все ждали его очередного плана по новой сдаче украинских территорий. Однако когда он увидел все своими глазами, то сказал, что все не так, как думают в Германии.

Я очень благодарен господину Штайнмайеру, потому что это покаяние – он практически признал вину, хотя прямо и не сказал. Надо иметь внутреннее мужество, чтобы признать свои ошибки. В отличие от бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая до сих пор считает, что была абсолютно права в 2008 году, когда были заложены фундаменты нынешней войны.

Штайнмайер приехал, и это эмоционально воспринимается иначе. Это то, о чем я всегда говорю: одно – это сидеть на Монмарте и есть круассан и говорить: "Ну да, война, мы видим трагедию", а другое – когда ты приезжаешь в Черниговскую область и сидишь час – два в бомбоубежище вместе с людьми.

И знаете, что увидел господин Штайнмайер? Он увидел, что люди наши не боятся и готовы терпеть. Это очень важно – это гуманитарная составляющая, которую мы еще недооценили в полном объеме. Он увидел, что мы не просто сражаемся и готовы идти до конца – он увидел простых граждан, в глазах которых не было страха. Это существенно меняет восприятие того, что такое Украина.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украина сегодня в глазах Европы выглядит иначе, чем кто-то думал об этом вчера. Украина удивляет своей военной подготовкой, быстрыми темпами перестраивает армию, собственный ВПК. Мы удивляем мир нашим внутренним стержнем, у нас люди возвращаются из Европы, хотя понимают, что здесь летают крылатые ракеты.

А возвращаются они потому, что хотят быть дома, хотят быть причастными к тому, что делает Украина. Это фантастически, и по моему мнению – обратного пути уже не будет.

Цена войны в Украине

Когда ты сегодня покупаешь круасан за границей за 1 евро, а завтра он стоит 1,5 евро и думаешь: "Почему я должен из-за этого страдать и платить больше". А когда ты приезжаешь в Украину и видишь, как люди потеряли крышу над головой, что у них нет ни дома, ни родных, то в этот момент думаешь, что плата за круассан – не такая уж и большая цена.

Я бы высказался еще более эмоционально – когда ты смотришь на отца, потерявшего единственного сына, но который тоже идет воевать.

А что касается цен на круасаны – то утром уже появилась информация, что в Европе многовато газа. Они уже накопили его столько, что теперь имеют профицит. А ведь вы помните, сколько было разговоров о том, что все пропало и Европа замерзнет.

Но вы же понимаете, что полевро более высокой цены на круассан – это вообще не вопрос войны в Украине. Это вопрос "экономического разума" стран Европы, которые почему-то хотели странным образом нарушить всю логику экономических отношений, построив сырьевую монополию.

Они хотели отдать 80% своего рынка сбыта, чтобы иметь постоянно дешевый газ, но это невозможно. Если не понимать этого, то эти полевро за круассан и есть плата за разум, с экономической точки зрения.

Украина же хочет объяснить любой стране, что если в мире есть определенный набор ценностей – конкуренция, демократия, то за это нужно проливать кровь. Мы объясняем партнерам, что пока они думают, что Россию стоит бояться, мы не хотим бояться или слушать их. С ними не о чем говорить. Но мы готовы платить цену, и она намного выше, чем полевро за круассан.

Я еще раз вернусь к ключевому тезису – я подмечаю фундаментальные изменения в мировоззрении многих людей в странах Европы. Они совершенно точно понимают, что Россия – это зло. И они понимают, что в таком виде мы никогда не получим стабильность без хаоса и без вмешательства в выборы.

Совершенно неожиданное заявление прозвучало в Италии. Новый премьер Джорджия Мэлони сказала, что мира можно достичь, поддерживая Украину. И следует отметить, что Италия впервые за 50 лет не импортировала российский газ в течение недели.

Так происходит всегда, когда ты просто держишь позицию, как это делает Украина. Объективно – нам тяжелее всего. Мы сражаемся, теряем жизни, нам разрушают инфраструктуру, нам сегодня бьют по объектам энергетики.

Россия уже перестала маскировать какие-либо действия – они откровенно говорят о геноциде. Но мы не говорим, что ради более высокой температуры в квартире – пойдем на уступки России. Мы понимаем, что завтра это продолжится. Потому что это Путин.

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Миссия Украины в войне против России

Вы же видели, что вчера глава Кремля выступал со странными заявлениями, которые не меняются у него в течение 8 месяцев. Он сказал, что он воюет с НАТО, что Украины как государства нет, что нас надо уничтожить, нацисты бегают и так далее.

Вы понимаете, что он искренне считает, что должен уничтожить Киев, например, или Львов, который является символическим для него с точки зрения ненависти. Мы ведь не пойдем на это, правильно? То есть и прагматичного смысла в переговорном процессе нет, и нет экзистенциального смысла в этом, и философского смысла.

Более того, я скажу, что есть еще и историческая миссия Украины, я об этом постоянно говорю. Это не просто слова. Мы должны вернуть Россию на то место, которое она должна занимать, в частности, в европейском измерении – а это страна третьего или даже четвертого плана. Это небольшое сырьевое государство – большое по территории, небольшое по уму и небольшое по тем сервисам, которые может дать современному миру.

Украина гораздо более важна для сегодняшней цивилизации, чем Россия. Почему? Поскольку Украина возвращает ключевые ценности в нынешнюю цивилизацию, она говорит, что ради этого нужно работать. Вы же понимаете, почему в Европе даже такие масштабные войны начались. Потому что цивилизация стала слишком слабой.

На днях Шойгу звонил по телефону в другие страны и пытался всем рассказать о том, что у нас здесь есть какая-то "грязная бомба". Хотя украинцы сразу подняли на смех, потому что не может у нас ничего быть грязного, а если бы было, то мы бы уже "помыли и почистили". Ничего грязного, кроме россиян и их техники, у нас на украинских территориях в принципе быть не может.

Абсолютно точно. Все, что грязное – это только российское, потому что Россия слова "чистота" вообще не знает. У них нет, вы видите, стиральных машин, они им не нужны просто. Они сейчас думают, что это подставка под телевизор, не более того.

Но между тем, относительно Шойгу и "грязной бомбы". Это исключительно банальная информационная кампания. Россия ищет возможности немного повысить градус эскалации как таковой, эскалации именно информационной, повысить давление на другие сообщества, потому что на Украину, понятно, что это не влияет.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Россия примитивна, предсказуема, когда одновременно и Шойгу, и Герасимов, и Лавров, и Песков говорят одни и те же тезисы, потом говорят о муляжах "Искандеров", одновременно звонят министрам других стран, и все это выкладывают. Это вызывает смех у всех , все понимают, что, кроме Запорожской АЭС, ядерных учений и угроз использования тактического ядерного оружия, сегодня они придумали себе какую-то "грязную бомбу".

Это нонсенс, потому что логично, когда армия эффективно деблокирует свою территорию, а мы каждый день забираем полкилометра, километр, два километра своей территории, независимо от того, что Россия говорила о каких-то юрисдикциях, что это ее территория.

Мы же говорили, что нас это неважно, потому что на оккупированных территориях есть единый юридический формат – там действуют только указы Президента Украины. Там не может действовать ничто, где стоит подпись человека по фамилии Путин. И мы себе спокойно туда идем.

То есть с военной точки зрения мы позитивно продвигаемся вперед, и наши партнеры тоже это видят. Поэтому с Россией не о чем говорить за переговорным столом. Понимаете, когда такие люди приходят и серьезно говорят: "У вас там есть "грязная бомба", ты говоришь: "Друзья, а логика какая-то у вас там немножко есть? Нет? Тогда о чем мы говорим?”

Переговоры с Россией

То есть Россия пугает нас ядерным оружием, что она подорвет его на нашей территории, а мы такие: "А мы "грязную бомбу" подорвем на нашей территории, как вам такой вариант?"

Здесь нужно иметь немного больше, чем 80 IQ, чтобы понять, что это нонсенс. И когда они это делают, это выглядит как странная примитивная информационная кампания давления на международные сообщества, поэтому теряется смысл любого разговора с Россией вообще.

И я постоянно говорю ключевую мысль – Россия может услышать другие слова и отойти от своих примитивных ультиматумов только в одном случае – когда вы им надаете оплеух "по мордасам". Давайте так и поступим. ВСУ должны эффективно отработать, а россияне должны проиграть Донецк, Луганск, Херсон.

И вот перед тем, как заходить в Крым, мы действительно сядем (за стол переговоров – 24 канал), потому что мы можем и дипломатично забрать Крым. К примеру, мы скажем: "У вас есть 48 часов, чтобы покинуть территорию украинского полуострова Крым". Это могут быть переговоры. И только когда Россия получит по зубам, после этого она будет вести переговоры.

Вот я хочу, чтобы и наши партнеры это понимали. Почему? Потому что есть причинно-следственные связи. Нельзя просто так прийти и сказать: "Давайте садиться за стол переговоров". Это не работает, особенно со странами, оставшимися в 16 или 17 веке.

Поэтому если Россия считает, что сила – это единственный аргумент, то давайте и мы это партнерам объясним. Сегодня переговоры идут, но ведут их ВСУ.

А после этого перейдем в переговорную дипломатическую плоскость, и там будет три аспекта:

Первое – Россия должна забыть слово "Украина" и не смотреть в нашу сторону, мы как-то это зафиксируем.

Второе – Россия должна выплатить все компенсации за все, что она сделала в Украине. Мы же не можем позволить себе сказать: "А нет, вы здесь все нам разрушили, однажды мы сами все это будем восстанавливать". Мы восстановим, но Россия должна заплатить за все.

Третье – мы такой список дадим огромный, где будут записаны фамилии военных преступников и коллаборантов. Вот все эти существа типа Сальдо, Балицкого и так далее, они должны пройти через судебные процедуры. Это обычная переговорная позиция. И нам не нужно посредников. У нас есть фантастический посредник под названием ВСУ.

Об изменении позиции Израиля

Давайте немного об Израиле. Президент якобы сказал, что наши разведчики начали сотрудничать, и нам передали еще и израильские системы для перехвата иранских дронов. Яттак понимаю, что и Израиль таки сдался в нашу пользу после сравнений "Шахида" и "Герани"?

Все потихоньку сдадутся, потому что, смотрите, есть принципиальная разница между происходящим и что стратегически выгодно или невыгодно. Стратегически очень невыгодно быть на стороне России. Ведь эта страна в нынешнем виде больше не будет существовать.

Когда они говорят, что "мы здесь думаем", так это и есть "ключевой элемент" российской дипломатии, они постоянно врали и говорили, что у них есть мнения на этот счет, но доказательств никогда не давали, и это работало, потому что Россию боялись . И она во всех международных институтах, включая ООН, так работала.

Вы видите, к чему они пришли – они даже в Омске готовят бомбоубежища. Они уже буквально к Новому году перейдут на военное положение по всей стране. У них Москва будет сидеть в бомбоубежищах.

Понятно, что когда люди 20 лет на понтах ходили и говорили, что они всех быстро и сразу накажут, то сейчас на Россию смотрят как на страну, которая выглядит совершенно не овременной, где ничего нет – ни дорог, ни оружия, ни интеллекта, ни ВПК. Каков смысл иметь с такой страной стратегические отношения?

Но вернемся к Израилю. Израиль занял, по моему мнению, еще не до конца, но уже абсолютно четкую позицию – президент Израиля Ицхак Герцог официально подтвердил, что это иранские дроны. Все, точка. То есть Иран активно участвует в геноциде украинских граждан. Это ключевое. Почему? Потому что Иран под санкциями.

Это страна "запрещена" с точки зрения того, что она делает. И таким образом мы считаем, что нужно не просто зафиксировать факт передачи России дронов, а нужно уничтожить в Сирии и в самом Иране производство дронов. Там есть 4 завода, и международное сообщество должно принять решение для того, чтобы эти заводы уничтожить. Это важно.

Вторая составляющая – Израиль действительно идет на то, что передает нам информацию. Почему он это делает? Мы объясняем Израилю, что если Россия проиграет в этой войне, а это очевидно, то она уйдет с других рынков, в том числе с Ближнего Востока, где финансирует все "Хезболлы", постоянно атакующие Израиль.

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То есть мы говорим нашим партнерам из Израиля, что как только Россия уйдет оттуда, у вас будет определенный промежуток времени, чтобы окончательно решить вопросы и Ирана, и "Хезболлы", и всех других групп, которые вас атакуют. Это ведь стратегически.

Если мы дадим возможность миру на лет 10 – 15 (пока в России будут продолжаться революционные процессы после поражения), чтобы внести коррективы в свое поведение, чтобы "зачистить" российскую поддержку мировых террористических сетей. Это ключевое.

На сегодняшний день многие из партнеров начинают глубже анализировать возможные положительные последствия правильной финализации войны.

В то же время, в российских телеграм-каналах несется "зрада"– говорят о том, что якобы завод "Байрактар" в Украине строиться не будет, потому что задержали руководителя завода "Мотор Сич".

Все, о чем Украина договаривается, все будет в полном объеме, потому что это стратегически выгодно, включая Турцию. И нет смысла обсуждать какие-либо связи с арестом господина Богуслаева.

К сожалению, у нас не только господин Богуслаев после 8 месяцев войны так и не понял, что такое патриотизм и что такое Украина. Это нужно быть очень гнилым человеком, чтобы себя вести как Богуслаев. Но, между тем, о нем уже все сказали, все понятно: человеку 84 года и он решил войти в историю как такое гнусное существо. Это его выбор.

Но нет никакой прямой связи между происходящим на "Мотор Сичи" и тем, что мы хотим строить заводы по производству дронов. И у нас фантастический партнер – Халук (Халук Байрактар – 24 Канал), с которым мы договариваемся. Он абсолютно искренне любит Украину и передает дроны. Видели, сколько нам передали тех же "байрактаров" бесплатно?

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента И для него лично, я сейчас не говорю о Турецкой Республике, а именно о директорах производства "байрактаров", – для них принципиальная позиция следующая: Украина – превыше всего. Очень запало им в сердце, что они будут помогать Украине. Поэтому я не сомневаюсь, что завод по производству "байрактаров" и других дронов будет.

Кстати, есть фантастические концептуальные разработки – передовое производство... Я думаю, что мы все получим, и у нас вообще после войны будет другая структура военного производства в своей стране.

Участие Беларуси в войне

Ну а пока Россия пытается искать, где оружия раздобыть, тикток войска Беларуси записали обращение к нашим ВСУ, назвав их почему-то "пафосными". Когда я услышала эту идею о том, что мы братские народы и когда-то "дошли до Берлина".

Я немного иначе смотрю на это. Во-первых, мы не братские народы, давайте закончим эту классическую советскую историю. Мы – украинцы, они – белорусы. Кто-либо есть, и они имеют право на свой путь, как Украина имеет право.

Зачем нам быть братским народом? Есть желание торговать, если Беларусь была бы нормальной страной – торгуем, если нет – не торгуем. Есть у нас, к сожалению, общая граница, и белорусы отдали свою територию, чтобы атаковали Украину.

Не мы же атаковали Беларусь, не мы предоставляем свое воздушное пространство, чтобы иранские дроны залетали и убивали белорусов. А белорусы дают. Они прилетают с территории Беларуси в Украину. Они убивают наших людей. Поэтому это все пафосные ролики, и мы с ними разберемся после войны, когда Россия проиграет.

Третье – к сожалению, Беларусь так и не сделала все выводы, что не нужно участвовать в войне. Но между тем, что сегодня происходит? Чтобы было понятно, наша разведка очень активно работает на этом направлении, мы все отслеживаем, что происходит в политическом и военном смыслах в Беларуси.

Они действительно отдают тяжелую технику, ствольную артиллерию и бронетехнику – все России. Она ее сюда отправляет и здесь воюет. Это свидетельство того, что им сухопутно заходить в Украину нечем.

Что Россия передает в Беларусь с точки зрения техники? Это системы ПВО и самолеты, чтобы атаковать украинскую территорию. Поэтому мы должны понимать, что Беларусь не является другом Украины или, тем более, братским народом.

Мы должны понимать, что мы ведем свою войну, а белорусы ведут свою войну, это нужно зафиксировать юридически. И мы это сделаем, но между тем – пока я не вижу больших рисков с точки зрения Беларуси, кроме того, что они предоставляют свое воздушное пространство.

Цели России и мобилизация

Между тем Путин быстро набирает частично мобилизированых, а теперь еще появилась информация, якобы вербуют бывших афганских коммандос. Это очередное устрашение или действительно что-то такое делают?

Это одновременно и то, и другое. Они еще в марте – апреле говорили, что завезут военных из Сирии или других стран. Они действительно постоянно ищут какие-то возможности, хотят взять кого-то на контракт, забрали из колонии зэков и ищут по всему миру, кого можно забрать, кого не жалко.

И ясно, что эти люди подписывают контракт в одну сторону. Вообще, Украина сегодня – это, если говорить иронично, утилизатор всего российского. Поэтому действительно Россия пытается "законтрактовать" определенное количество людей, но ей это не совсем удается, потому что в мире нет смертников, которые хотят за что-то погибнуть.

Расскажу еще одну странную историю о мобилизации – Россия принудительно мобилизует людей, а те пока не хотят этому противиться. То есть россияне не хотят отвоевывать свое право не идти в другую страну и убивать там людей. И это удивительно. люди ведь идут добровольно в военкоматы, при этом понимая, что они едут в одну сторону. Это удивительное психическое массовое расстройство России.

Мы всегда говорим о том, что цели России в этой войне не меняются, но сначала они говорили о "демилитаризации и денацификации", а теперь уже о "десатанизации". Даже не знаю, кто этим займется, может, кадыровцы? Но что-то они часто умирают на нашей земле, и думаю, Кадырову это не понравится.

Думаю, что на Кавказе будут определенные вопросы, в том числе и Кадыров. Но я считаю, что нам это не нужно считаться. Кроме того, что кадыровцы совершают военные преступления, они ничем не отличаются от других, разве что пафоса больше.

А что касается "десатанизации", то, знаете, эти малообразованные и малокультурные варвары всегда ищут глобальный тезис, в рамках которого они с кем-то воюют. И когда такие оборванцы приходят в развитую и цивилизованную страну, которая выглядит совсем иначе, им, чтобы оправдать свое ничтожество, нужно придумать какую-то пафосную цель. Вот они и придумали, что будут бороться с какими-то сектами в Украине.

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Но здесь надо понимать, что украинцы намного умнее, поэтому мы и не являемся братским народом. Мы более культурные, образованные и интеллигентные, чем россияне. Это объективная действительность.

Мы видим, как ведет войну Украина, даже в трудных условиях, как говорят наши люди – у нас нет ненависти, только к врагу, но это не абстрактная ненависть. А у россиян она есть, и они это продают в своей пропаганде.

На мой взгляд, эта "десатанизация" имеет отношение именно к России, она должна пройти через все это – демилитаризацию, децентрализацию, деимпериализацию и десатанизацию. И у них не может быть такой РПЦ, потому что это не церковь, это просто "олигархи на свечах".

Я всегда говорю, что они другие, чем мы, чем Европа. Вернусь на лет 15 назад – я не понимаю желания Европы тогда впустить в себя эту "чужеродную кровь", зачем это сделали? Россия не ценностно-европейская страна, она застряла в другом измерении.

И если нужно было покупать у них нефть, то давайте покупать, но через посредников, этакие "санитарные комнаты", где можно вести переговоры с Россией, чтобы ничем от них не заразиться. Они ведь имеют "вирус", и это не коронавирус, а более опасный вирус, когда думаешь, что можно кого-то купить, убивать или диктовать условия силой, насиловать женщин и т.д.

Желательно, чтобы этого не было на свете. Поэтому сегодня это наша миссия – "десатанизации" России, будем их десатанизировать, если они этого хотят.

О ядерных учениях и угрозах Путина

Еще хотела бы поговорить о прошедших в России ядерных учениях. Я так понимаю, что это была показуха, и если бы что, то Путин такой приказ таки отдаст и цепочка к тому, кто должен запустить эту "ядерку", не сломается – это сделают. Это такой посыл был?

На это можно не обращать внимание, я думаю, что там будут защищать Камчатку, все идет в том направлении. Но если серьезно, то да, у России есть ядерный потенциал. К сожалению, вопрос ядерного потенциала России – это не вопрос Украины, это вопрос глобального мира и глобального "ядерного клуба".

И насколько я понимаю, об этом публично говорил даже Блинкин, что России на разных уровнях, в том числе и Путину, объяснили, что никто не отменял доктрину ядерного сдерживания или правила обращения с ядерным оружием, а также то, что Россия получит симметричный ответ, если начнет хотя бы подготовку к использованию ядерного оружия.

Вы сегодня упоминали, кстати, Индию, есть соответствующая позиция Индии, Китая и других ядерных государств, кроме странных слов Макрона, что мы не будем использовать ядерное оружие, даже если будет нарушен протокол о нераспространении ядерного оружия. Это странное заявление, и порой лучше промолчать, чем делать подобные заявления, потому что это немного дестабилизирует ситуацию.

Но между тем я думаю, что Россия совершенно четко понимает, что будет происходить в случае, если она захочет сломать систему глобальной ядерной безопасности. Потому что, подчеркиваю, это уже вопрос войны против Украины, потому что мы не являемся ядерным государством.

Если вы хотели захватить, ну, вы зашли к нам своими ржавыми танками, верно? Вы ведь зашли, по всей территории расползлись. Сегодня вас отсюда выгоняют. Почему? Потому что это наша земля, не ваша. Но это не значит, что страна, проигрывающая конвенционную войну, имеет право использовать ядерный арсенал.

Теперь по поводу учений. Учения выглядят странно, потому что они практически еще раз свидетельствовали о том, что испытывали "Ярс" – ракету новую межконтинентальную баллистическую. Но как мы понимаем, все это пошло не по плану, как и все идет в России не по плану. То есть выяснилось, что кто-то где-то не доработал.

"На территорию России мы не пойдем"

Я думаю, что первое – Россию предупредили на понятном для нее языке. Второе – у них нет сегодня готового оружия, которое бы гарантированно могло обеспечить ядерную безопасность для России. И третье – Украина все равно, независимо ни от чего, будет идти в рамках конвенционной войны освобождать свою территорию. На территорию России мы не будем заходить, и нам это не нужно.

Объясню почему – как только мы освободим Луганск и Донецк, и как только мы начнем разговор о том, что желательно получить за 48 часов Крым назад, после этого у них начнутся мощные необратимые революционные процессы в России. Им придется заниматься обороной городов от самих себя. Нам там делать нечего, это проблема России.

Проблема Украины очень просто сегодня сформулирована президентом Зеленским и звучит так – выходим на международно признанные границы Украины 1991 года. И смотрите, вторая составляющая, о которой президент Зеленский постоянно говорит – исправляем ошибки, сделанные, к сожалению, в 2014 году, когда мы без боя отдали Крым.

Ведь после этого Россия считала, что Украина очень слабая, что Украину можно будет нагнуть и что Украину можно раздерибанить. Как выяснилось, Украина гораздо сильнее, крепче духом, волей, чем Россия.

Какая ситуация на фронтах

Тогда еще о границах и фронтах. Мы видим, что мы немного где-то пошли в Бахмуте, продвигаемся потихоньку. Однако ощущение такое, что они кого-то перебросили на Херсонское направление или исключительно этими мобилизованными его закрывают. Ну и сильно прилетает по Запорожью. Я так понимаю, что они идею выйти на границы Запорожской области не отбрасывают.

Давайте здесь я коротко, потому что я не очень люблю оперативные вещи комментировать, только Генеральный штаб или Верховный главнокомандующий вправе это делать в полном объеме. А я очень коротко накидаю вам, чтобы было понятно.

Во-первых, на Бахмутском направлении – это ключевое направление, там наиболее мощные бои, не происходит перебрасывание воинских частей России в направлении Юга. Напротив, они туда добавляют определенное количество мобилизованных, и, опять же, это ПВК, зеки и все такое – наиболее неадекватные существа, которых они смогли собрать.

– это ключевое направление, там наиболее мощные бои, не происходит перебрасывание воинских частей России в направлении Юга. Напротив, они туда добавляют определенное количество мобилизованных, и, опять же, это ПВК, зеки и все такое – наиболее неадекватные существа, которых они смогли собрать. Относительно Запорожья – нет, там сухопутного продвижения со стороны нет, но там есть Днепр и Запорожье, которые они обстреливают, потому что это наши промышленные центры. Знаете, это такая маленькая гадость, которая хочет, даже если проиграет войну, все же успеть натворить много беды. Уничтожить территорию, наши промышленные возможности, чтобы нам было сложно потом поднимать свою экономику, реанимировать ее, восстанавливать и так далее.

– нет, там сухопутного продвижения со стороны нет, но там есть Днепр и Запорожье, которые они обстреливают, потому что это наши промышленные центры. Знаете, это такая маленькая гадость, которая хочет, даже если проиграет войну, все же успеть натворить много беды. Уничтожить территорию, наши промышленные возможности, чтобы нам было сложно потом поднимать свою экономику, реанимировать ее, восстанавливать и так далее. И относительно Юга. Там действительно была информационная истерика. Они одновременно предпринимали следующие действия – миноровали шлюзы Каховского водохранилища, потому что они считают, что если они будут проигрывать, то будут зажаты в Херсоне. Поэтому они считают, что могут на время затопить левобережную часть Херсонской области, чтобы задержать наше контрнаступление на Херсонщине в сторону Арабатки, в сторону Геническа, в сторону Чонгара, и постепенно отступить в Крым.

Они провели определенную эвакуацию двух составляющих. С одной стороны это – семьи. Они же, когда заходили в Херсон, считали что это крымский сценарий, и когда они начали там создавать оккупационную администрацию, то вот эти семьи россиян захватывали дома, квартиры украинцев.

Но сегодня, когда ясно, что Херсон они не удержат, вот эти все семьи опять-таки эвакуируются в Крым. Это первая составляющая эвакуации, то есть оккупационные администрации и военные семьи эвакуируют в Крым.

Важно Россияне не собираются покидать Херсон, – Зеленский

Но есть ряд людей, именно херсонцев, которых эвакуируют на левобережную часть – чтобы потом, когда они будут затапливать, там было определенное количество погибших гражданских. Это же Россия, они все это готовят.

И частично действительно они добавили в Херсон несколько тысяч мобилизованных. Вот это все, что происходит в Херсоне. Между тем, это абсолютно не влияет на оперативно-тактические действия нашего Генерального штаба и нашего Южного направления.

Я так понимаю, что они готовятся к боям в городе, в Херсоне. Но я так понимаю, что Россия и российские войска в этом совершенно не сильны.

Они готовятся. Россия может готовиться к чему угодно, к сожалению, это будет тяжело. Я имею в виду для нас, потому что все же определенное количество погибших у нас есть каждый день. Вы понимаете, это война. Не хотелось бы всего этого, потому что один украинец – это личность, и он стоит 20, 30, 50 или даже 100 вот этих ноунеймов, которые приходят из России.

Но все же он может погибнуть, а это добавленная стоимость человечества. То есть каждый украинец – это добавленная стоимость, прогрессия человечества, а Россия – это регрессия человечества. Поэтому мы за счет своей прогрессии делаем полезное дело человечеству – уничтожаем эту регрессивную цивилизацию под названием российские Вооруженные силы.

Но между тем, они готовятся, действительно, они готовы будут к каким-то стрелковым боям в городе, но это точно им не поможет. Более того, они там устанавливают ствольную артиллерию на левом берегу, они будут не только вести городские бои, они попытаются все же уничтожить определенный ряд помещений, гражданской инфраструктуры и так далее.

То же самое, что они делали в Харькове. Подъезжали танками и буквально прямой наводкой Северную Салтовку расстреливали. То же они, кстати, делали в Николаеве, когда они "Грады" подвзели за 2 километра к городской линии и начинали просто поквартально бить по территории города. Это же россияне.

"Грязная бомба" и подрыв Каховской ГЭС

Они уничтожают все, а потом ведут, как называют, городские бои, потому что уже выжженая земля. Я еще читала такое мнение по поводу "грязной бомбы" и подрыва Каховской ГЭС. "Грязной бомбой" периодически называют еще Чернобыльскую АЭС и взрыв на Чернобыльской АЭС. Говорят, если Каховская ГЭС будет взорвана, то она затопит Запорожскую АЭС, и это будет та самая "грязная бомба", которую подразумевает Россия.

Не так все однозначно. Подразумевается, что нет такой прямой зависимости. Если будет попытка сбросить определенное количество воды из Каховского водохранилища, то, безусловно, будут риски, что не будет достаточно воды для охлаждения контуров безопасности ЗАЭС. Такие риски есть, и мы, кстати, МАГАТЭ об этом постоянно предупреждаем.

И вообще мы постоянно предупреждаем всех, что мы не контролируем плотину физически. Взорвать ее HIMARS, ракетами или авиационными бомбами невозможно. Единственное, что можно сделать с дамбой – это дать достаточно взрывчатки, которая может быть в шлюзах, чтобы это взорвать и сбросить воду. И это могут сделать только россияне.

Опять же, на разных уровнях россиянам доносят то, что вы можете что угодно говорить, но мы четко понимаем, если будет огромная экологическая проблема и будет попытка подрыва шлюзов, то мы будем понимать, что это сделала Россия. И будут определенные мощные юридические последствия для России.

Между тем, я думаю, что они начинают бояться всего этого. Россияне продолжают угрозы, но понемногу уже боятся, потому что понимают, если они проиграют и будут отвечать в любом случае.

Тот, кто будет давать соответствующие приказы по Каховскому водохранилищу, и после этого будут риски на ЗАЭС, вот эти люди "заработают" на пожизненные сроки. Они сегодня это начинают осознавать. На первый, второй, третий месяц войны они думали, что все захватят, а чемпионов не судят. Сегодня они понимают, что точно не будут победителями, поэтому судить будут их.

Об осторожности спрошу, потому что накануне в оккупированном Шахтерске горело 12 цистерн с топливом, стоявших на железнодорожных путях. Знаем, как россияне любят использовать наши железнодорожные пути и мощности для перевозки разного рода запасов. Насколько мы логистику сейчас нарушили?

Мы ее нарушаем, поэтому они и проигрывают в плане военной способности. Да, они обладают еще рядом возможностей, но структура нарушена существенно. И будет доработана в этом направлении. Почему? Мы считаем, что все происходящее на оккупированной территории, на территории Украины абсолютно законно.

Мы будем уничтожать все, что имеет отношение к России на этих территориях – сооружения, перевозки, цистерны, базы, склады, штабы, людей, имеющих гражданство России. Мы будем все это уничтожать. Это в рамках международного права.

То есть мы выполняем свою работу юридически корректно. И я думаю, если наши партнеры будут интенсивнее поставлять ракеты определенной дальности, то мы эту работу проделаем гораздо быстрее.

Тогда Вы сами подвели к этому вопросу. Глава Офиса Президента Андрей Ермак на днях анонсировал хорошие новости и добавил туда смайлик со Статуей Свободы. Сказал подождать. Каких хороших новостей нам ждать? Я понимаю, что от США.

Я здесь не хочу перебегать дорогую шефу, Андрей Ермак должен сам об этом заявить. Сейчас ведутся интенсивные переговоры в рамках пакетов военной помощи. Я думаю, что он анонсировал неплохой результат этих переговоров. И он его озвучит….

Михаил Подоляк ведущей 24 канала: Очень хорошо, что мы периодически разговариваем. Главное, люди понимают, что происходит и что нам тяжело. Однако люди понимают, что государство есть, государство будет работать. Президент на месте. Помните 25 февраля, когда было сказано, что все мы на месте и будем работать.

Да, нам сегодня будет тяжело, потому что Россия изменила концепцию своей войны. Она боится воевать против Украины, но хочет уничтожить нам энергетические контуры нашего государства. Поэтому нужно держаться и с пониманием относиться к тому, что есть определенные проблемы в энергоснабжении и т.д. Впрочем, я думаю, что для Украины исторически принципиально выиграть эту войну.