Такие высказывания очень напоминают отрывки из кремлевских методичек, будто бы американцы не позволяют Зеленскому помириться с Путиным. Впрочем, для французских лидеров это традиционная политика. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Политика французской проституции

Публицист отметил, что французские президенты на протяжении 80 лет цитируют кремлевские методички. Основа была заложена после того, как Сталин назначил де Голля и Францию победителем во второй мировой войне, против чего категорически выступали и Черчилль, и Рузвельт.

Это была одна из самых блестящих спецопераций Сталина. Он завербовал на несколько поколений вперед всю французскую элиту,

– подчеркнул Пионтковский.

По его словам, французы позорно проиграли в войне, однако всегда повторяли лозунг: "Величие Франции!". При том что страна находилась под защитой США от возможной советской агрессии, она дистанцировалась от США и заигрывала с Кремлем. Политику знаменитого "величия" Макрон продолжает и сегодня.

Он был лидером "компании" (Макрон, Шольц и Драги – 24 канал), которая приехала в Киев 16 июня и пыталась заставить Украину принять капитулянтский план. Ничего не получается, ничего и не получится. Но он проводит свою политику. Это традиционная политика французской проституции,

– резюмировал Пионтковский.

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Заявление Макрона не повлияет на динамику процесса

Политолог Валентин Гладких уверяет, что заявление французского президента бессмысленно, и оно никак не повлияет на динамику процесса. Он подчеркнул, что у Макрона есть свои избиратели, а у Франции – свой внутриполитический процесс. Так советники и политтехнологи лидера подсказывают ему, как он должен реагировать на те или иные процессы или настроения, которые имеют место во французском обществе.

"Кто против мира? За мир быть очень хорошо. Разве плохо выступать против войны? Нет, выступать против войны очень классно. Это всегда выигрышная позиция, на этом он и спекулирует", – утверждает Гладких.

В то же время, Макрон прекрасно понимает, что подобными спекуляциями и заявлениями проблема не решится. Именно поэтому мы видим наращивание военно-технической помощи Украине и можем рассчитывать на поддержку со стороны Запада и дальше.