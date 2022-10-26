Такі висловлювання дуже нагадують уривки з кремлівських методичок, буцім-то американці не дозволяють Зеленському помиритися з Путіним. Втім, для французьких лідерів це – традиційна політика. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Політика французької проституції

Публіцист зауважив, що французькі президенти впродовж 80 років цитують кремлівські методички. Основу було закладено після того, як Сталін призначив де Голля і Францію переможцем у другій світовій війні, проти чого категорично виступали і Черчилль, і Рузвельт.

Це була одна з найблискучіших спецоперацій Сталіна. Він завербував на декілька поколінь вперед усю французьку еліту,

– наголосив Піонтковський.

За його словами, французи ганебно програли у війні, однак завжди повторювали гасло: "Велич Франції!". При тому, що країна перебувала під захистом США від можливої радянської агресії, вона дистанціювалася від США та загравала з Кремлем. Політику славнозвісної "величі" Макрон продовжує і сьогодні.

Він був лідером "компанії" (Макрон, Шольц та Драгі – 24 канал), яка приїхала у Київ 16 червня і намагалася змусити Україну прийняти капітулянтський план. Нічого не виходить, нічого і не вийде. Але він проводить свою політику. Це традиційна політика французької проституції,

– резюмував Піонтковський.

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Заява Макрона не вплине на динаміку процесу

Політолог Валентин Гладких запевняє, що заява французького президента є безглуздою, і вона жодним чином не вплине на динаміку процесу. Він наголосив, що у Макрона є свої виборці, а у Франції – свій внутрішньополітичний процес. Так, радники й політтехнологи лідера підказують йому, як він повинен реагувати на ті чи інші процеси або настрої, які мають місце у французькому суспільстві.

"Хто проти миру? За мир бути дуже добре. Хіба погано виступати проти війни? Ні, виступати проти війни дуже класно. Це завжди виграшна позиція, на цьому він і спекулює", – стверджує Гладких.

Водночас Макрон чудово розуміє, що подібними спекуляціями та заявами проблема не вирішиться. Саме тому ми бачимо нарощування військово-технічної допомоги Україні й можемо розраховувати на підтримку з боку Заходу і надалі.