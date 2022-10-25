На його думку, США теж мають взяти участь у переговорах, щоб пришвидшити настання миру в Україні. Як стверджує політолог Валентин Гладких, це – безглуздя. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Можливо, він просто хоче попіаритися, щоб на нього зрештою звернули увагу, адже він теж виступає з якимись миротворчими зусиллями. Це рафінований абсурд. На дворі 21 століття. США, Україна і навіть Росія – це світські держави. Я схильний думати, що там не вплив церкви на державу, а навпаки – вплив держави на церкву є визначальним,

– підкреслив політолог.

Заява Макрона не вплине на динаміку процесу

Гладких запевняє, що заява Макрона є безглуздою, і вона жодним чином не вплине на динаміку процесу. Цікаво, що французький лідер намагається всадити саме американського та російського президентів за стіл переговорів. Це дещо нагадує кремлівські тези про те, що в Україні воюють американці, тож домовлятися про мир мають американська та російська сторони.

"Така інтерпретація є деструктивною, тому вона й не буде мати жодних наслідків і впливу. Є величезна інерція. Дуже важко було зрушити цей процес з мертвої точки, Але після того, як він зрушився, зупинити його буде більше, аніж складно", – вважає політолог.

Сам собі суперечить

Після того, як ЗСУ звільнили Харківщину, і були виявлені чергові воєнні злочини росіян, Макрон казав, що не може бути встановлено миру без відновлення справедливості. "А справедливість не може бути відновлена без покарання винуватців. І як це? Зашморг накладуть на тих людей, які вбивали, катували й гвалтували? Як він собі бачить цю відповідальність?", – зазначає Гладких.

Політолог акцентує, у Макрона є свої виборці, а у Франції – свій внутрішньополітичний процес.

У нього є радники та політтехнологи, які дають йому поради, як він повинен реагувати на ті чи інші процеси або настрої, які мають місце у французькому суспільстві. Хто проти миру? За мир бути дуже добре. Хіба погано виступати проти війни? Ні, виступати проти війни дуже класно. Це завжди виграшна позиція, на цьому він і спекулює,

– стверджує Гладких.

Підтримку нарощуватимуть

Водночас французький президент чудово розуміє, що подібними спекуляціями та заявами проблема не вирішиться. Саме тому ми бачимо нарощування військово-технічної допомоги Україні. Політолог наголосив, що ми можемо і далі розраховувати на підтримку з боку Заходу. Однак держави, які допомагають Україні, зауважує Гладких, доречніше називати партнерами, а не союзниками.

"Союзниками вони гіпотетично можуть стати лише тоді, коли ми з ними підпишемо відповідні угоди. Якщо згадати Київський безпековий договір, там дійсно ми вже можемо підписувати двосторонні угоди, і вони братимуть на себе певні союзницькі зобов'язання", – пояснив політолог.

За його словами, сьогодні допомогу країн-партнерів можна розцінювати як вимушений акт доброї волі. Юридично вони не були зобов'язані це робити, але вони це роблять.

Правильно сказав Зеленський, що це не акт доброчинності, а інвестиція європейських держав та держав-членів НАТО у власну безпеку. Сьогодні Україна, захищаючи свою територіальну цілісність та державний суверенітет, водночас вирішує цілу низку безпекових завдань, які є актуальними не лише для Європи. І це також потрібно усвідомлювати,

– підсумував Валентин Гладких.

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