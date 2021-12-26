План эвакуации касается британских инструкторов, которые сейчас находятся на Яворовском полигоне. Для этого подготовили операцию "Орбиталь".

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Спецоперацию пересмотрят

По данным британских журналистов, план спецоперации "Орбиталь" пересмотрят. Великобритания стремится к безопасному выводу своих инструкторов с территории Украины в случае полномасштабного российского вторжения.

Анонимный источник, с которым общались журналисты, заявил, что решение об эвакуации британских военных будет принимать начальник штаба совместных операций Вооруженных сил Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стриклэнд. Как отмечает источник, о ситуации на границе Украины и России ему докладывают дважды в день.

Он (Стриклэнд – 24 канал) будет тщательно оценивать влияние любого вмешательства на нашу способность вывести военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке,

– заявил источник.

Угроза полномасштабного российского вторжения: главное

Об угрозе полномасштабного российского вторжения России в Украину в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По информации различных изданий, Кремль может прибегнуть к агрессии уже в начале 2022 года.

На фоне угрозы Евросоюз, НАТО и другие партнеры Украины призвали Россию к деэскалации и отводу войск. В противном случае Кремлю грозят последствия.

Из-за угрозы вторжения разговоры о членстве Украины в НАТО стали более актуальными. В то же время в России вступление Украины в Альянс называют "красными линиями". Более того, МИД России опубликовал так называемые "гарантии безопасности", которых там требуют от США и НАТО. Среди пунктов – запрет Украине вступать в Альянс.

В то же время в НАТО заявили, что принцип коллективной обороны Альянса на Украину в случае российского вторжения распространяться не будет. Однако Украину готовы поддерживать оружием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза российского вторжения сейчас не является высокой. По его словам, возле украинской границы Россия сосредоточила 104 тысячи военных.

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