План эвакуации касается британских инструкторов, которые сейчас находятся на Яворовском полигоне. Для этого подготовили операцию "Орбиталь".
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Спецоперацию пересмотрят
По данным британских журналистов, план спецоперации "Орбиталь" пересмотрят. Великобритания стремится к безопасному выводу своих инструкторов с территории Украины в случае полномасштабного российского вторжения.
Анонимный источник, с которым общались журналисты, заявил, что решение об эвакуации британских военных будет принимать начальник штаба совместных операций Вооруженных сил Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стриклэнд. Как отмечает источник, о ситуации на границе Украины и России ему докладывают дважды в день.
Он (Стриклэнд – 24 канал) будет тщательно оценивать влияние любого вмешательства на нашу способность вывести военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке,
– заявил источник.
Угроза полномасштабного российского вторжения: главное
- Об угрозе полномасштабного российского вторжения России в Украину в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По информации различных изданий, Кремль может прибегнуть к агрессии уже в начале 2022 года.
- На фоне угрозы Евросоюз, НАТО и другие партнеры Украины призвали Россию к деэскалации и отводу войск. В противном случае Кремлю грозят последствия.
- Из-за угрозы вторжения разговоры о членстве Украины в НАТО стали более актуальными. В то же время в России вступление Украины в Альянс называют "красными линиями". Более того, МИД России опубликовал так называемые "гарантии безопасности", которых там требуют от США и НАТО. Среди пунктов – запрет Украине вступать в Альянс.
- В то же время в НАТО заявили, что принцип коллективной обороны Альянса на Украину в случае российского вторжения распространяться не будет. Однако Украину готовы поддерживать оружием.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза российского вторжения сейчас не является высокой. По его словам, возле украинской границы Россия сосредоточила 104 тысячи военных.
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