Пропавшие в Украине британские волонтеры погибли: об этом сообщили их родные

Двое граждан Великобритании погибли при попытке "гуманитарной эвакуации" из Соледара. Об этом сообщили их семьи.

Криса Перри и его коллегу Эндрю Бегшо объявили пропавшими без вести 7 января. В заявлении семьи Перри, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании, говорится о том, что он был самоотверженным и решительным в помощи Украине. Семья волонтера очень им гордится.

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Британские волонтеры погибли

Члены семьи Перри отметили, что никогда не думали, что будут прощаться с Крисом так рано, ведь у него впереди еще была вся жизнь. Родные вспоминают его как заботливого сына, фантастического брата и любящего партнера.

Его потянуло в Украину в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и он помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней, а также много брошенных животных. Невозможно передать словами, насколько нам его не будет хватать, но он навсегда останется в наших сердцах.

– говорится в заявлении.

Ранее Перри рассказывал журналистам о том, как он эвакуировал людей возле линии фронта. Часто это происходило в ужасающих условиях, когда российская артиллерия обстреливала украинские позиции.

Волонтер – родом из Корнуолла. Когда Россия напала на Украину, он работал тренером по бегу в Челтенхеме. По словам британца, он знал, что должен поехать и помочь.

Благодаря своим смелым действиям на передовой Перри эвакуировал жителей из Северодонецка, прежде чем его захватили россияне. Впоследствии иностранец работал восточнее Лимана.

Иностранцы отправились в Соледар

Бегшо и Перри 6 января в 8:00 выехали из Краматорска в Соледар. С тех пор волонтеры больше не выходили на связь.

7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет,

– говорится в сообщении полиции.

Детали исчезновения иностранцев пока неизвестны. Людей, которые что-то знают о том, где находятся Бегшо и Перри, призвали немедленно обратиться в полицию.