02:25
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Британские депутаты снова отвергли все альтернативы Brexit

      9 Читати новину українською
      Лондон снова отклонил все возможные альтернативные соглашения с ЕС
      Лондон снова отклонил все возможные альтернативные соглашения с ЕС / Фото из открытых источников

      В понедельник после объявления итогов голосования по всем четырем предложениям, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу, стало известно о том, что депутаты британского парламента отвергли все альтернативы проектов соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

      Совсем немного голосов не хватило предложению депутата от правящей Консервативной партии Кеннета Кларка, которое поддержали 273 народных избранника, против выступили 276 депутатов, сообщает BBC News.

      Читайте также: Мэй обещает уйти в отставку, если парламент поддержит ее версию соглашения о Brexit

      Данная инициатива требовала от правительства включения в любой будущий проект соглашения с ЕС пункта о "постоянном таможенном союзе с ЕС, распространяющнгося на всю Великобританию". В нынешнем проекте соглашения о Brexit, который британский парламент отверг уже трижды, прописано, что вместе с выходом из ЕС Великобритания также покинет европейский таможенный союз и единый рынок.

      Предложение консерватора Ника Боулз, известная как "Единый рынок 2.0" или "Норвежская модель +", также не нашла поддержки большинства парламентариев, как и поправка депутатов от Лейбористской партии Питера Кайла и Фила Уилсона, которая предусматривает проведение референдума, на который должен быть вынесен текст любого соглашения, достигнутого с Брюсселем.

      Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагала отсрочку дать Brexit или проведения голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без соглашения или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.

      О чем свидетельствует такой результат голосования

      Результаты подтверждают, что в состоянии правящей Консервативной партии существует серьезный раскол. Боулз после объявления итогов заявил о выходе из партии.

      Я признаю, что потерпел неудачу. Я потерпел неудачу, прежде всего, потому, что моя партия не сумела пойти на компромисс. Я жалею, что по этой причине я выхожу из этой партии,
      – сказал Боулз.

      Предложение депутата заключалась в том, чтобы Великобритания сохранила свои обязанности и права члена Европейской экономической зоны путем присоединения к Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Его поддержал 261 народный избранник, а против выступили 282, в том числе 228 консерваторов.

      Почему это важно

      Это не первое голосование, в ходе которого депутаты отвергают все варианты. 28 марта парламентарии не поддержали ни одного из восьми вариантов дальнейших действий.

      Результаты этого голосования не несут юридически обязывающий характер, но имеют политическое значение.

      Напомним, что Лондону необходимо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля или покинуть Евросоюз в этот день без соглашения.

      blog_ava
      Как прошли президентские выборы-2019: главное
      1 апреля
      110323
      Теги: Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
      1 апреля , 22:21 Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
      2438
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      4727
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 апреля , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 2464
      Как компания Apple смогла стать успешной
      1 апреля , 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
      Олена Кандяк 125
      Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      1 апреля , 20:32 Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      Світлана Попова 1643
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Путин рассказал, когда спустит на воду "оружие судного дня"
       20 февраля , 13:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук