Британские депутаты снова отвергли все альтернативы Brexit

В понедельник после объявления итогов голосования по всем четырем предложениям, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу, стало известно о том, что депутаты британского парламента отвергли все альтернативы проектов соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Совсем немного голосов не хватило предложению депутата от правящей Консервативной партии Кеннета Кларка, которое поддержали 273 народных избранника, против выступили 276 депутатов, сообщает BBC News.

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Данная инициатива требовала от правительства включения в любой будущий проект соглашения с ЕС пункта о "постоянном таможенном союзе с ЕС, распространяющнгося на всю Великобританию". В нынешнем проекте соглашения о Brexit, который британский парламент отверг уже трижды, прописано, что вместе с выходом из ЕС Великобритания также покинет европейский таможенный союз и единый рынок.

Предложение консерватора Ника Боулз, известная как "Единый рынок 2.0" или "Норвежская модель +", также не нашла поддержки большинства парламентариев, как и поправка депутатов от Лейбористской партии Питера Кайла и Фила Уилсона, которая предусматривает проведение референдума, на который должен быть вынесен текст любого соглашения, достигнутого с Брюсселем.

Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагала отсрочку дать Brexit или проведения голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без соглашения или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.

О чем свидетельствует такой результат голосования

Результаты подтверждают, что в состоянии правящей Консервативной партии существует серьезный раскол. Боулз после объявления итогов заявил о выходе из партии.

Я признаю, что потерпел неудачу. Я потерпел неудачу, прежде всего, потому, что моя партия не сумела пойти на компромисс. Я жалею, что по этой причине я выхожу из этой партии,

– сказал Боулз.

Предложение депутата заключалась в том, чтобы Великобритания сохранила свои обязанности и права члена Европейской экономической зоны путем присоединения к Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Его поддержал 261 народный избранник, а против выступили 282, в том числе 228 консерваторов.

Почему это важно

Это не первое голосование, в ходе которого депутаты отвергают все варианты. 28 марта парламентарии не поддержали ни одного из восьми вариантов дальнейших действий.

Результаты этого голосования не несут юридически обязывающий характер, но имеют политическое значение.

Напомним, что Лондону необходимо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля или покинуть Евросоюз в этот день без соглашения.