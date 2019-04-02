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      Британські депутати знову відкинули всі альтернативи Brexit

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      Лондон зову відхилив усі можливі альтернативні угоди з ЄС
      Лондон зову відхилив усі можливі альтернативні угоди з ЄС / Фото из открытых источников

      У понеділок після оголошення підсумків голосування щодо усіх чотирьох пропозицій, які були відібрані спікером Палати громад Джоном Беркоу, стало відомо про те, що депутати британського парламенту відкинули всі альтернативи проектів угоди з Євросоюзом щодо умови Brexit.

      Зовсім трохи голосів не вистачило пропозиції депутата від правлячої Консервативної партії Кеннета Кларка, яку підтримали 273 народних обранця, проти виступили 276 депутатів, повідомляє BBC News.

      Читайте також: Мей обіцяє піти у відставку, якщо парламент підтримає її версію угоди про Brexit

      Дана ініціатива вимагала від уряду включення в будь-який майбутній проект угоди з ЄС пункту про "постійний митний союз з ЄС, що поширюється на всю Великобританію". У нинішньому проекті угоди про Brexit, який британський парламент відкинув вже тричі, прописано, що разом з виходом з ЄС Великобританія також покине європейський митний союз і єдиний ринок.

      Пропозиція консерватора Ніка Боулз, відома як "Єдиний ринок 2.0" або "Норвезька модель +", також не знайшла підтримки більшості парламентаріїв, як і поправка депутатів від Лейбористської партії Пітера Кайла і Філа Вілсона, яка передбачає проведення референдуму, на який повинен бути винесений текст будь-якого угоди, досягнутої з Брюсселем.

      Найменше голосів (191) отримала пропозиція депутата від Шотландської національної партії Джоани Черрі, яка пропонувала відтермінування дати Brexit або проведення голосування за двома варіантами: вийти з ЄС без угоди або відкликати статтю 50 Лісабонського договору, тобто, по суті, скасувати весь процес Brexit.

      Про що свідчить такий результат голосування

      Результати підтверджують, що в стані правлячої Консервативної партії існує серйозний розкол. Боулз після оголошення підсумків заявив про вихід з партії.

      Я визнаю, що зазнав невдачі. Я зазнав невдачі, перш за все, через те, що моя партія не зуміла піти на компроміс. Я шкодую, що з цієї причини я виходжу з цієї партії,
      – сказав Боулз.

      Пропозиція депутата полягала в тому, щоб Великобританія зберегла свої обов'язки і права члена Європейської економічної зони шляхом приєднання до Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Його підтримав 261 народний обранець, а проти виступили 282, в тому числі 228 консерваторів.

      Чому це важливо

      Це не перше голосування, в ході якого депутати відкидають всі варіанти. 28 березня парламентарі не підтримали жодного з восьми варіантів подальших дій.

      Результати цього голосування не несуть юридично зобов'язальний характер, але мають політичне значення.

      Нагадаємо, що Лондону необхідно запропонувати альтернативний варіант дій до 12 квітня або покинути Євросоюз в цей день без угоди.

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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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