Британські депутати знову відкинули всі альтернативи Brexit

У понеділок після оголошення підсумків голосування щодо усіх чотирьох пропозицій, які були відібрані спікером Палати громад Джоном Беркоу, стало відомо про те, що депутати британського парламенту відкинули всі альтернативи проектів угоди з Євросоюзом щодо умови Brexit.

Зовсім трохи голосів не вистачило пропозиції депутата від правлячої Консервативної партії Кеннета Кларка, яку підтримали 273 народних обранця, проти виступили 276 депутатів, повідомляє BBC News.

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Дана ініціатива вимагала від уряду включення в будь-який майбутній проект угоди з ЄС пункту про "постійний митний союз з ЄС, що поширюється на всю Великобританію". У нинішньому проекті угоди про Brexit, який британський парламент відкинув вже тричі, прописано, що разом з виходом з ЄС Великобританія також покине європейський митний союз і єдиний ринок.

Пропозиція консерватора Ніка Боулз, відома як "Єдиний ринок 2.0" або "Норвезька модель +", також не знайшла підтримки більшості парламентаріїв, як і поправка депутатів від Лейбористської партії Пітера Кайла і Філа Вілсона, яка передбачає проведення референдуму, на який повинен бути винесений текст будь-якого угоди, досягнутої з Брюсселем.

Найменше голосів (191) отримала пропозиція депутата від Шотландської національної партії Джоани Черрі, яка пропонувала відтермінування дати Brexit або проведення голосування за двома варіантами: вийти з ЄС без угоди або відкликати статтю 50 Лісабонського договору, тобто, по суті, скасувати весь процес Brexit.

Про що свідчить такий результат голосування

Результати підтверджують, що в стані правлячої Консервативної партії існує серйозний розкол. Боулз після оголошення підсумків заявив про вихід з партії.

Я визнаю, що зазнав невдачі. Я зазнав невдачі, перш за все, через те, що моя партія не зуміла піти на компроміс. Я шкодую, що з цієї причини я виходжу з цієї партії,

– сказав Боулз.

Пропозиція депутата полягала в тому, щоб Великобританія зберегла свої обов'язки і права члена Європейської економічної зони шляхом приєднання до Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Його підтримав 261 народний обранець, а проти виступили 282, в тому числі 228 консерваторів.

Чому це важливо

Це не перше голосування, в ході якого депутати відкидають всі варіанти. 28 березня парламентарі не підтримали жодного з восьми варіантів подальших дій.

Результати цього голосування не несуть юридично зобов'язальний характер, але мають політичне значення.

Нагадаємо, що Лондону необхідно запропонувати альтернативний варіант дій до 12 квітня або покинути Євросоюз в цей день без угоди.