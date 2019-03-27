Мей обіцяє піти у відставку, якщо парламент підтримає її версію угоди про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що піде у відставку перед наступним раундом переговорів з Євросоюзом щодо Brexit. Трапиться це, якщо парламент підтримає угоду Мей про вихід Британії з ЄС.

"Я готова залишити цю роботу раніше, ніж я планувала, аби зробити так, як буде краще для країни і партії", – сказала Мей, але точної дати не назвала.

Читайте також: Євросоюз завершив підготовку до виходу Великобританії без угоди

“I am prepared to leave this job earlier than I intended in order to do what is right for our country and our party" - UK PM Theresa May confirms she will quit if her #Brexit deal is passedhttps://t.co/Y8RyOLP74J pic.twitter.com/3Qslw9A2I1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 марта 2019 г.

"Наскільки я пам'ятаю, вона сказала, що не залишиться на посаді на наступну фазу переговорів, тобто щойно її угоду про вихід з ЄС схвалять, вона поступиться місцем комусь іншому", – розповів BBC учасник зустрічі депутат Джеймс Карлідж.

22 березня Євросоюз вирішив перенести Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду. Якщо парламент не підтримає угоду між ЄС і Британією, то вихід країни з ЄС відбудеться раніше – 12 квітня.

Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

Спершу уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Британії довелося б узяти на себе фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тоді виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Але тоді на голови британців обвалилися б проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

Після цього Мей так і не представила жодного "плану Б". А парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

20 березня Мей заявила, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня. Втім у Євросоюзі вирішили дати країні час лише до 22 травня. І за однієї умови: якщо британський парламент до кінця наступного тижня нарешті схвалить угоду про Brexit. Угода полягає в тому, як країна співпрацюватиме з ЄС після виходу з об'єднання. Якщо ж угоду не схвалять, то Британії доведеться покинути ЄС до середини квітня.