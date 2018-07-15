19:34
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Британские принцы отказались встречаться с Трампом, – СМИ

152 Читати новину українською
Встреча королевы и Трампа
Встреча королевы и Трампа / Скриншот

Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон.

Об этом сообщает Metro.

Читайте также: В Великобритании министр подал в отставку из-за смс сексуального характера

Супруг королевы Елизаветы принц Филипп еще в 2017 году отказался от посещений официальных мероприятий и появляется только на тех, которые его интересуют. Британские медиа заявляют, что он также отказался от встречи с американским президентом. Поэтому с Трампом встретилась только королева Елизавета.

Источник из королевской семьи сообщил изданию Sunday Times, что это очень необычно, что королева встречается с президентом одна. Обычно, ее кто-то сопровождает.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Елизавета II Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
"Непристойные шапки" бойцов ВСУ – в России запустили нелепый фейк: фото
 28 февраля , 16:43
Задержание Россией судов в Азовском море: Украина готовит санкции в ответ
 11 июля , 16:47
В Украине задержали чешского дипломата и бывшего полицейского
 26 апреля , 00:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук