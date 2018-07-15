Британские принцы отказались встречаться с Трампом, – СМИ
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон.
Об этом сообщает Metro.
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Супруг королевы Елизаветы принц Филипп еще в 2017 году отказался от посещений официальных мероприятий и появляется только на тех, которые его интересуют. Британские медиа заявляют, что он также отказался от встречи с американским президентом. Поэтому с Трампом встретилась только королева Елизавета.
Источник из королевской семьи сообщил изданию Sunday Times, что это очень необычно, что королева встречается с президентом одна. Обычно, ее кто-то сопровождает.
Источник: 24 Канал
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