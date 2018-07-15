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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Великобритании министр подал в отставку из-за смс сексуального характера

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Эндрю Гриффитс
Эндрю Гриффитс / фото из соцсетей

Министр по делам малого бизнеса и бывший глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как Sunday Mirror опубликовал его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами.

Об этом сообщает The Daly Mirror.

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В распоряжении издания оказалось около 2 тысяч смс интимного характера. СМИ также опубликовали заявление, в котором Гриффитс просит прощения.

"Мне очень стыдно за свое поведение, вызвавшее неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем, и глубоко смутила премьера и правительство, служить которым для меня было честью. Я не пытаюсь оправдать свое поведение и искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Впоследствии я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел", – добавил бывший министр.

Борис Джонсон стал вторым министром из правительства Терезы Мэй, который подал в отставку за последние 24 часа. До этого премьер-министр приняла заявление о сложении полномочий от министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и его заместителя Стива Бейкера.

Теги: Новости политики Великобритания Скандал
Источник: 24 Канал
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