У Великобританії міністр подав у відставку через смс сексуального характеру

Міністр у справах малого бізнесу і колишній очільник штабу Терези Мей Ендрю Гріффітс пішов у відставку, після того як Sunday Mirror опублікував його СМС-листування сексуального характеру з двома жінками.

Про це повідомляє The Daly Mirror.

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У розпоряджені видання виявилося близько 2000 смс інтимного характеру. ЗМІ також опублікували заяву, у якій Гріффітс просить вибачення.

"Мені дуже соромно за свою поведінку, яка викликала нечувані страждання моєї дружини і сім'ї, яким я зобов'язаний усім, і глибоко збентежила прем'єра й уряд, служити яким для мене було честю. Я не намагаюся виправдати свою поведінку і шукатиму професійну допомогу, щоб це ніколи не повторилося. Згодом я сподіваюся отримати прощення всіх тих, хто довіряє мені і кого я так жахливо підвів", – додав колишній міністр.

Нагадаємо, Борис Джонсон став другим міністром із уряду Терези Мей, який подав у відставку за останні 24 години. До цього прем'єр-міністр прийняла заяву про складання повноважень від міністра у справах Brexit Девіда Девіса та його заступника Стіва Бейкера.