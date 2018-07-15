Британські принци відмовилися зустрічатися з Трампом, – ЗМІ

Британські принци Чарльз та Вільям відмовилися зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту до Лондона.

Про це повідомляє Metro.

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Чоловік королеви Єлизавети принц Філіп ще в 2017 році відмовився від відвідувань офіційних заходів та з’являється лише на тих, які його цікавлять. Британські медіа заявляють, що він також відмовився від зустрічі з американським президентом. Тому з Трампом зустрілася лише королева Єлизавета.

Джерело з королівської родини повідомило виданню Sunday Times, що це є дуже незвичним, що королева зустрічається з президентом одна. Зазвичай, її хтось супроводжує.