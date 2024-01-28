Рассказали, что судно HMS Diamond использовало ракетный комплекс Sea Viper. С его помощью сбили дрон, который "незаконно нацелился" на судно. Известно, что никто не пострадал.

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Минобороны осудило атаки

Эти недопустимые и незаконные атаки абсолютно неприемлемы, и наша обязанность – защищать свободу судоходства в Красном море,

– отметили в Минобороны.

Также выразили благодарность "храброму экипажу" HMS Diamond за их службу "в защиту британских и международных интересов".

Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, подчеркнул, что его государство "остается невозмутимым" после "незаконного" нападения на британский военный корабль, которая произошла вчера, 27 января.

Обратим внимание, что эта атака – не первая, которую отбил британский военный корабль с момента его прибытия в Красное море в прошлом месяце.

Великобритания развернула эсминец типа 45, чтобы защитить судоходство в регионе, а также коммерческие суда. Известно, что 15 декабря он успешно отбил атаку беспилотника. Это был первый случай, когда Королевский военно-морской флот выстрелил в воздушную цель с 1991 года, когда велась война в Персидском заливе.

Обратим внимание, что эсминец Diamond 9 января вместе с американскими войсками участвовал в важных действиях, направленных на отражение массированной воздушной атаки, которую боевики-хуситы из Йемена начали.

Тогда они сбили 18 беспилотников односторонней атаки. Они должны были взорваться при столкновении. А еще уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Согласно информации, которая поступала раньше, объекты боевиков-хуситов на суше британские военные корабли атаковать не могут. Причина связана с нехваткой огневой мощи.

Следует понимать, что нападения хуситов в Красном море, которым проходит половина глобальной торговли в море, уже имеют свои последствия. Они повлияли на цены во многих государствах мира. Кроме того, есть страх, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.