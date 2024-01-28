Розповіли, що судно HMS Diamond використало ракетний комплекс Sea Viper. З його допомогою збили дрон, який "незаконно націлився" на судно. Відомо, що ніхто не постраждав.

Читайте також Хусити вдруге атакували танкер із російськими нафтопродуктами

Міноборони засудило атаки

Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і наш обов'язок – захищати свободу судноплавства в Червоному морі,

– наголосили у Міноборони.

Також висловили вдячність "хороброму екіпажу" HMS Diamond за їхню службу "на захист британських і міжнародних інтересів".

Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії, наголосив, що його держава "залишається незворушною" після "незаконного" нападу на британський військовий корабель, яка сталася вчора, 27 січня.

Звернімо увагу, що ця атака – не перша, яку відбив британський військовий корабель з моменту його прибуття до Червоного моря у минулому місяці.

Велика Британія розгорнула есмінець типу 45, щоб захистити судноплавство у регіоні, а також комерційні судна. Відомо, що 15 грудня він успішно відбив атаку безпілотника. Це був перший випадок, коли Королівський військово-морський флот вистрілив у повітряну ціль з 1991 року, коли велася війна у Перській затоці.

Звернімо увагу, що есмінець Diamond 9 січня разом з американськими військами брав участь у важливих діях, спрямованих на відбиття масованої повітряної атаки, яку бойовики-хусити з Ємену розпочали.

Тоді вони збили 18 безпілотників односторонньої атаки. Вони мали вибухнути під час зіткнення. А ще знищили дві протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

Згідно з інформацією, яка надходила раніше, об'єкти бойовиків-хуситів на суші британські військові кораблі атакувати не можуть. Причина пов'язана з браком вогневої потужності.

Варто розуміти, що напади хуситів у Червоному морі, яким проходить половина глобальної торгівлі у морі, вже мають свої наслідки. Вони вплинули на ціни у багатьох державах світу. Крім того, є страх, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.