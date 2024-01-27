Як повідомлялося, ракета влучила у танкер Marlin Luanda у Червоному морі. Виявилося, він перевозив російські нафтопродукти.

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Танкер перевозив російську нафту

Танкер Marlin Luanda ходить під прапором Маршаллових островів. Офіційні особи США повідомили CBS, що в нього поцілила протикорабельна балістична ракета.

Агентству Reuters в Trafigura повідомили, що танкер перевозив лігроїн російського походження — тобто нафту.

Оператор вантажу додав, що цей вантаж придбали відповідно до санкцій – за ціною, нижчою від стелі, встановленої західними країнами майже рік тому.

Довідка. Стеля – одна з форм санкцій за агресію проти України, має різні рівні для різних категорій нафти та нафтопродуктів, але Росії вдається експортувати значну частину виробленого за вищими цінами в обхід обмежень.

Подробиці інциденту