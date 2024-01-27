Відомо, що внаслідок атаки на судні спалахнула пожежа. За наявною інформацією, хусити поцілили у танкер Marlin Luanda. Він займався транспортуванням партії нафтопродуктів для виробництва бензину та пластмас. Журналісти зазначають, що це судно йшло під прапором Маршаллових островів.

Читайте також Нова Суецька криза: в Reuters заявляють, що це може позначитися цінах

Сталася пожежа в одному з відділень

Журналісти отримали коментар від пресслужби Trafigura. У ній зазначили, що внаслідок атаки в одному з вантажних відділень на правому борту спалахнула пожежа.

Ми залишаємося на зв'язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні перебувають для надання допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з даними морської розвідувальної компанії Ambrey Analytics, обстріл стався приблизно за 55 миль на південь від єменського міста Аден.

Хусити продовжують атаки

Почнімо з того, що хусити – угруповання шиїтів. Його створили ще у 90-х роках минулого століття задля боротьби з корумпованим урядом Ємену.

задля боротьби з корумпованим урядом Ємену. Свою назву хусити отримали від засновника Хусейна аль-Хусі. Його єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Самі ж хусити себе вважають частиною "вісі опору" Ізраїлю, США, Заходу, яку очолює Іран.

Його єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Самі ж хусити себе вважають частиною "вісі опору" Ізраїлю, США, Заходу, яку очолює Іран. Регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та Червоному морі хусити почали з листопада 2023 року.

Відомо, що перші напади на судна розпочалися практично відразу ж, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Нагадаймо, що бойовики Хуті пізно ввечері 12 січня атакували інший танкер. Як з'ясувалося згодом, він займався транспортуванням російської нафти. Сталося це поблизу берегів Ємену.

Організація Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO) сповістила, що надійшло повідомлення. У ньому йшлося про запуск ракети за 90 миль на південний схід від єменського міста Аден.

Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400 – 500 метрів від нього, а за нею слідували три невеликих судна,

– йдеться у повідомленні UKMTO.