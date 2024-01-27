Известно, что в результате атаки на судне вспыхнул пожар. По имеющейся информации, хуситы попали в танкер Marlin Luanda. Он занимался транспортировкой партии нефтепродуктов для производства бензина и пластмасс. Журналисты отмечают, что это судно шло под флагом Маршалловых островов.

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Произошел пожар в одном из отделений

Журналисты получили комментарий от пресс-службы Trafigura. В ней отметили, что в результате атаки в одном из грузовых отделений на правом борту вспыхнул пожар.

Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе находятся для оказания помощи,

– говорится в сообщении.

Согласно данным морской разведывательной компании Ambrey Analytics, обстрел произошел примерно в 55 милях к югу от йеменского города Аден.

Хуситы продолжают атаки

Начнем с того, что хустить– шиитская группировка. Ее создали еще в 90-х годах прошлого столетия ради борьбы с коррумпированным правительством Йемена.

ради борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Свое название хуситы получили от основателя Хусейна аль-Хуси. Его йеменская армия была ликвидирована в сентябре 2004 года. Сами же хуститы себя считают частью "оси сопротивления" Израилю., США, Западу, возглавляемая Ираном.

Его йеменская армия была ликвидирована в сентябре 2004 года. Сами же хуститы себя считают частью "оси сопротивления" Израилю., США, Западу, возглавляемая Ираном. Регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. начали с ноября 2023 года.

Известно, что первые нападения на суда начались практически сразу же, когда ХАМАС напал на Израиль.

Напомним, что боевики Хути поздно вечером 12 января атаковали другой танкер. Как выяснилось впоследствии, он занимался транспортировкой российской нефти. Случилось это у берегов Йемена.

Организация Соединенного Королевства по морским торговым операциям (UKMTO) известила, что поступило сообщение. В нем говорилось о запуске ракеты в 90 милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

Капитан сообщил, что ракета упала в воду за 400– 500 метров от него, а за ней следовали три небольших судна,

– говорится в сообщении UKMTO.