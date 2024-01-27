Как сообщалось, ракета попала в танкер Marlin Luanda в Красном море. Оказалось, он перевозил российские нефтепродукты.

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Танкер перевозил российскую нефть

Танкер Марлин Луанда ходит под флагом Маршалловых островов. Официальные лица США сообщили CBS, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Агентству Reuters в Trafigura сообщили, что танкер перевозил лигроин российского происхождения – то есть нефть.

Оператор груза добавил, что этот груз приобрели в соответствии с санкциями– по цене, ниже потолка, установленной западными странами почти год назад.

Справка. Потолок– одна из форм санкций за агрессию против Украины, имеет разные уровни для разных категорий нефти и нефтепродуктов, но России удается экспортировать значительную часть произведенного по более высоким ценам в обход ограничений.

Подробности инцидента