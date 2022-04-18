Об этом он написал сам в соцсетях. По его словам, украинская семья приехала с домашним питомцем.

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Мы рады приветствовать украинскую семью из трех поколений вместе с собакой Максом, которые будут жить с нами в нашем доме,

– отметил министр.

Он также написал, что пока Украина переживает потрясение от путинской войны, Великобритания решительно стоит на стороне народа Украины.

О своем желании приютить украинцев у себя дома Шеппс еще заявил в начале марта.

Ранее в правительстве Великобритании сообщалось, что каждая семья получит 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если она сможет предложить украинским беженцам свободную комнату или квартиру минимум на шесть месяцев.

Добавим, что Управление Верховного комиссара по делам беженцев сообщило о том, что Украину покинуло более 4,6 миллиона человек. Известно также о 7,1 миллионе, которые выехали в более безопасные регионы страны. Поэтому с начала полномасштабной войны свои дома покинули 11,7 миллиона человек, а это более четверти населения страны.

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