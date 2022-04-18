Про це він написав сам в соцмережах. За його словами, українська сім'я приїхала з домашнім улюбленцем.

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Ми раді вітати українську сім’ю з трьох поколінь разом із собакою Максом, які будуть жити з нами в нашому домі,

– зазначив міністр.

Він також написав, що поки Україна переживає потрясіння від путінської війни, Британія рішуче стоїть на стороні народу України.

Про своє бажання прихистити українців у себе вдома Шеппс ще заявив на початку березня.

Раніше в уряді Великої Британії повідомляли, що кожна сім'я отримає 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вона зможе запропонувати українським біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на шість місяців.

Додамо, що Управління Верховного комісара у справах біженців повідомило про те, що Україну покинуло понад 4,6 мільйона людей. Відомо також про 7,1 мільйона, які виїхали до безпечніших регіонів країни. Тож від початку повномасштабної війни свої домівки покинули 11,7 мільйона людей, а це понад чверть населення країни.

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