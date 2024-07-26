Британский самолет-разведчик Boeing RC-135 в Черном море: какие задачи мог выполнять

Стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135 под охраной двух истребителей Typhoon проводил мониторинг в Черном море. Судно осуществляло полет для выполнения и обеспечения интересов и задач Украины как страны, которая обороняется от России.

Российское минобороны сообщило, что их Су-27 "сопровождал" британские воздушные машины. Это свидетельствует о том, что Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Украины. Эксперт по авиации Богдан Долинце объяснил 24 Каналу, какие задачи мог выполнять Boeing RC-135.

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На что способен самолет Boeing RC-135

Авиационный эксперт объяснил, что стратегические самолеты-разведчики Boeing RC-135 имеют бортовые радары, которые позволяют сканировать как воздушное пространство, так и наземное расположение сил и средств. То есть судна способны выявлять скопления военной техники, пусковые установки ПВО, базы дислокации воздушных судов на аэродромах.

Самолеты с достаточно высоким качеством могут осуществлять мониторинг морского и наземного пространства на расстоянии от 400 до 600 километров. В частности, говорится о местах дислокации кораблей в портах.

Также с помощью Boeing RC-135 можно устанавливать координаты конкретных целей и нанести по ним удары, подтверждать наличие тех или иных объектов на соответствующих местах базирования.

Кроме того, системы позволят отсеивать искусственные или ложные цели, отличить настоящий самолет от надувного или фанерного,

– отметил Богдан Долинце.