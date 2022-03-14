Британский журналист получил осколочный перелом обеих ног из-за обстрела россиян
14 марта 2022 , 19:10Читати новину українською
Во время атак рашистов британский журналист получил осколочный перелом обеих ног. Сейчас мужчина в реанимации.
Трагедия произошла около 16:00. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Заметьте Россия распространяет фейк, что убитый журналист Рено вроде бы был разведчиком: в ОП отреагировали
Ирина Венедиктова подчеркнула, что из-за преступных действий России страдают и граждане иностранных государств. Генпрокурор выразила надежду, что такие случаи убедят цивилизованный мир принять решение о закрытии неба.
Дополняем новость...