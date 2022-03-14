Британский журналист получил осколочный перелом обеих ног из-за обстрела россиян

14 марта 2022 , 19:10
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Во время атак рашистов британский журналист получил осколочный перелом обеих ног. Сейчас мужчина в реанимации.

Трагедия произошла около 16:00. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Ирина Венедиктова подчеркнула, что из-за преступных действий России страдают и граждане иностранных государств. Генпрокурор выразила надежду, что такие случаи убедят цивилизованный мир принять решение о закрытии неба.

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Автор: Іван Магуряк