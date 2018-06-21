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Британский генерал предупредил о "неминуемой угрозе" со стороны России

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Генерал Марк Карлтон-Смит
Генерал Марк Карлтон-Смит / UK Defence Journal

Хоть Россия уже не та, что раньше, но она до сих пор является большой угрозой для Соединенного Королевства, поэтому его войска должны быть готовы бороться и побеждать.

Об этом во время выступления на лондонской конференции "Сухопутная война" заявил новый командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит, сообщает Daily Express.

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Россия сегодня не стремится сохранить статус-кво; это ревизионистское государство, и свои намерения она подтверждает наращиванием арсенала высокоточного оружия большого диапазона. Представление о том, что непосредственной и серьезной угрозы для Британии нет, и что, если бы она существовала, то только в далекой перспективе, ошибочное,
– заверил британский военный.

В своем первом выступлении генерал Карлтон-Смит также отметил, что британские солдаты пришли в армию побеждать, и раскритиковал депутатов парламента и граждан, которые считают, что военных не нужно готовить к боевым действиям и посылать на войну, передает издание.

"Нам платят за то, чтобы мы воевали и победили, и это наша уникальная обязанность перед страной", – добавил командующий сухопутными войсками Британии.

Генерал Карлтон-Смит был назначен на должность в этом месяце, сменив генерала Ника Картера, который стал начальником штаба всех вооруженных сил. Под его командованием британские сухопутные войска в ноябре начнут испытания беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств, предназначенных для доставки снаряжения на линию фронта.

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Теги: Новости политики Новости России Великобритания
Источник: 24 Канал
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