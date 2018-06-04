Британский парламентарий предупредил о "полном спектре" угроз со стороны России

Член парламента Великобритании Роберт Сили утверждает, что в ближайшие годы страна столкнется с "полным спектром" угроз со стороны России.

Об этом сообщает The Telegraph.

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В своем рецензируемом отчете для аналитического центра Henry Jackson Society депутат Консервативной партии пишет, что скрытые и открытые формы тлетворного влияния, которые применяет Москва, стоит назвать термином "современный российский конфликт".

Связано это с тем, что, прибегая к использованию хакеров, троллей и дезинформации, а также оплачивая протесты, Россия стремится дестабилизировать и разделить Запад, уверен Сили.

Кремль оценивает невоенные инструменты как потенциально более мощные, чем военные, то же время такие инструменты, как средства информационной войны и манипуляции в сфере культуры, Москва использует для достижения внешнеполитических целей и считает более эффективными, чем прямое применение силы,

– убежден британский парламентарий.

По мнению Сили, Путин противопоставляет западную систему, основанную на верховенстве закона и соблюдении прав человека, российской, стремясь выставить страну жертвой действий Запада.

"От фейковых новостей, направленных на Европу, до пропаганды RT, от оккупации Крыма до отравления Скрипаля на улицах Солсбери, Россия участвует в очень современном конфликте на Западе", – цитирует издание слова политика.

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