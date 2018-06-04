17:01
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Британский парламентарий предупредил о "полном спектре" угроз со стороны России

70 Читати новину українською
Великобритания столкнется с
Великобритания столкнется с "полным спектром" российских угроз в ближайшем будущем / Report.az

Член парламента Великобритании Роберт Сили утверждает, что в ближайшие годы страна столкнется с "полным спектром" угроз со стороны России.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте также: Чем слабее Путин, тем он опаснее, – британский генерал

В своем рецензируемом отчете для аналитического центра Henry Jackson Society депутат Консервативной партии пишет, что скрытые и открытые формы тлетворного влияния, которые применяет Москва, стоит назвать термином "современный российский конфликт".

Связано это с тем, что, прибегая к использованию хакеров, троллей и дезинформации, а также оплачивая протесты, Россия стремится дестабилизировать и разделить Запад, уверен Сили.

Кремль оценивает невоенные инструменты как потенциально более мощные, чем военные, то же время такие инструменты, как средства информационной войны и манипуляции в сфере культуры, Москва использует для достижения внешнеполитических целей и считает более эффективными, чем прямое применение силы,
– убежден британский парламентарий.

По мнению Сили, Путин противопоставляет западную систему, основанную на верховенстве закона и соблюдении прав человека, российской, стремясь выставить страну жертвой действий Запада.

"От фейковых новостей, направленных на Европу, до пропаганды RT, от оккупации Крыма до отравления Скрипаля на улицах Солсбери, Россия участвует в очень современном конфликте на Западе", – цитирует издание слова политика.

Читайте также: Путин платит сторонниками и у нас есть доказательства, – евродепутат

Теги: Новости России Новости политики Российская пропаганда хакеры Кибербезопасность Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
119
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук