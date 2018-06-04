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Британський парламентар попередив про "повний спектр" загроз з боку Росії

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Британія зіткнеться із
Британія зіткнеться із "повним спектром" російських загроз у найближчому майбутньому / Report.az

Член парламенту Великобританії Роберт Сілі стверджує, що у найближчі роки країна зіткнеться з "повним спектром" загроз з боку Росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У своєму рецензованому звіті для аналітичного центру Henry Jackson Society депутат Консервативної партії пише, що приховані та відкриті форми згубного впливу, які застосовує Москва, варто назвати терміном "сучасний російський конфлікт".

Пов'язано це з тим, що, вдаючись до використання хакерів, тролів і дезінформації, а також оплачуючи протести, Росія прагне дестабілізувати і розділити Захід, упевнений Сілі.

Кремль оцінює невійськові інструменти як потенційно потужніші, ніж військові, водночас такі інструменти, як засоби інформаційної війни та маніпуляції у сфері культури Москва використовує для досягнення зовнішньополітичних цілей і вважає ефективнішими, ніж пряме застосування сили,
– переконаний британський парламентар.

На думку Сілі, Путін протиставляє західну систему, засновану на верховенстві закону і дотриманні прав людини, російській, прагнучи виставити країну жертвою дій Заходу.

"Від фейкових новин, спрямованих на Європу, до пропаганди RT, від окупації Криму до отруєння Скрипаля на вулицях Солсбері, Росія бере участь у дуже сучасному конфлікті на Заході", – цитує видання слова політика.

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Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Російська пропаганда Кібербезпека хакери
Джерело: 24 Канал
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