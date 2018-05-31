Чим слабкіший Путін, тим він небезпечніший, – британський генерал

Слабкий Володимир Путін буде більшою загрозою для світу, адже в кризовій для себе ситуації він здатний на непередбачувані вчинки.

Таку думку під час літературного фестивалю в Уельсі висловив британський генерал Адріан Бредшоу, колишній директор Особливої повітряної служби і до минулого року – заступник командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі, пише The Guardian.

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Військовий прогнозує, що ситуація може дійсно стати небезпечною, якщо глава Кремля почне падати зі свого п'єдесталу.

Якщо для нього (Путіна – "24") це буде питання виживання, він може зробити так, що це стане питанням виживання для нас. Я маю на увазі, що він може ризикнути зробити щось, що може призвести до конфлікту. Це жахливий сценарій, який, на щастя, малоймовірний, просто тому, що є ймовірність, що нам доведеться на нього реагувати,

– висловився Бредшоу.

Він також додав, що Росія нагнітає ситуацію на Балканах, а отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки у Британії не слід вважати чимось разючим. За його словами, Путін сам натякав на те, що зрадники – це виправдані мішені для нападу.

У Сирії підтримка Асада Росією дозволила Путіну подати себе як "впливового світового лідера", передає The Guardian слова генерала. Він вважає, Росія поліпшила і свої військові можливості, тому "вкрай важливо вести діалог, використовувати кожну можливість, щоб встановити контакт, знайти спільну мову та повернутися до порядку, заснованого на правилах, який так важливий для процвітання Заходу".

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