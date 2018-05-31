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Влада Путіна в Росії стала ще суттєвішою

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

У Раді Федерації Росії ухвалили закон, відповідно до якого повноваження чинного господаря Кремля Володимира Путіна істотно розширюються. Відтак, російський президент тепер зможе самостійно регулювати діяльність господарських товариств в умовах санкцій з боку заходу.

Як повідомляє видання "Коммерсантъ", відповідна норма з'явилася до другого читання в Держдумі після коректування концепції законопроекту.

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Зазначається, що так званий російський Білий дім вніс таку ініціативу "у зв'язку з ухваленням закону ''Про уповноваженого з прав споживачів фінансових послуг '' ще у травні 2014 року, але через чотири роки у Держдумі суттєво змінили текст документу, а саме під час підготовки до другого читання.

У підсумку Дума ухвалила документ 24 травня, а вже 30-го числа його обговорювали у Раді Федерації.

Схвалений закон тепер дає можливість президенту "у виняткових випадках" встановлювати "особливості створення, реорганізації, ліквідації та правового положення" господарських товариств "у окремих сферах діяльності". Зокрема, це положення торкнеться "обов'язків щодо зберігання, розкриття або надання інформації про їхню діяльність, здійснення операцій, включно з їхнім нотаріальним засвідченням та обліком, особливостей правового становища емітентів і професійних учасників ринку цінних паперів, а також особливостей обліку інформації про цінні папери,
– мовиться у матеріалі.

За словами фахівців, це нагадує встановлення "указного права" в окремих галузях, оскільки нові норми дозволять Путіну припиняти дію деяких положень Цивільного кодексу та ухвалювати рішення в галузі військово-технічного співробітництва з іноземними державами самостійно, без урахування окремих вимог закону про ВТС.

За схвалення ініціативи проголосували 142 сенатори, проти – один.

Нагадаємо, раніше до Держдум внесли проект поправок до конституції РФ, згідно з якими пропонується продовжити термін перебування Путіна при владі.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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