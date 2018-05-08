Питання про наступника Путіна виникне не раніше 2021 року, – експерт

На Росію протягом трьох-чотирьох наступних років чекає "період спокою", під час якого Путін сподівається провести реформи, насамперед економічні. Важливе питання про наступника президента РФ поки не ставиться, але його пошук російський лідер візьме під особистий контроль, аби уникнути будь-якої турбулентності та відслідковувати долю свого політичного спадку.

Таку думку для Le Figaro висловив директор франко-російського аналітичного центру "Обсерво" Арно Дюб'єн.

Читайте також: Путін може бути довічно легалізований, і це підірве Росію, – політолог

Путін захотів залишити Медведєва на його посту саме для того, щоб не сигналізувати про свого наступника. Таке питання, схоже, виникне не раніше 2021 року, коли відбудуться наступні парламентські вибори в Держдуму. Тоді ж глава Кремля і призначить свого наступника новим прем'єр-міністром, прогнозує аналітик. А сьогодні треба уважно спостерігати за формуванням уряду і президентської адміністрації, оскільки там, напевно, будуть з'являтися нові люди, продовжує Дюб'єн.

Варто очікувати, що наступника Путіна оберуть безпосередньо з числа міністрів, заступників міністрів або губернаторів. Він не буде "прекрасним незнайомцем", вважає експерт.

Уже обговорюються різні імена: це і мер Москви Сергій Собянін, і глава президентської адміністрації Антон Вайно, і його перший заступник Сергій Кирієнко, який був прем'єром у 1998 році. Однак наспраді – це чиста спекуляція. Хоча, знаючи, що у 2024 році Володимиру Путіну буде 72 роки, цілком правдоподібно, що наступником буде хтось із нового покоління. Майбутній російський президент, можливо, ніколи не знав СРСР до Горбачова,

– розмірковує співрозмовник французького видання.

Путін любить захоплювати зненацька, водночас він діє логічно. Тому зваженим сюрпризом може стати скорочення його президентського терміну, говорить на завершення політолог.

Читайте також: Інавгурація Путіна – чергова спецоперація із силового утримання влади, – російський фінансист

Нагадаємо, 7 травня відбулася інавгурація Володимира Путіна. Політик перебуватиме на президентській посаді до 2024 року. Відповідно до закону Росії, одразу після інавгурації уряд на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку. Однак "новоспечений" глава Кремля знову запропонував обрати Медведєва головою уряду.