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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вопрос о преемнике Путина возникнет не ранее 2021 года, – эксперт

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Следующий президент России, возможно, никогда не знал СССР до Горбачева
Следующий президент России, возможно, никогда не знал СССР до Горбачева / Фото из открытых источников

Россию в течение трех-четырех следующих лет ждет "период покоя", во время которого Путин надеется провести реформы, прежде всего экономические. Важный вопрос о преемнике президента РФ пока не ставится, но его поиск российский лидер возьмет под личный контроль, чтобы избежать какой-либо турбулентности и отслеживать судьбу своего политического наследства.

Такое мнение для Le Figaro высказал директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен.

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Путин захотел оставить Медведева на его посту именно для того, чтобы не сигнализировать о своем преемнике. Такой вопрос, похоже, возникнет не ранее 2021, когда состоятся следующие парламентские выборы в Госдуму. Тогда же глава Кремля и назначит своего преемника новым премьер-министром, прогнозирует аналитик. А сегодня надо внимательно наблюдать за формированием правительства и президентской администрации, поскольку там, наверное, будут появляться новые люди, продолжает Дюбьен.

Следует ожидать, что преемника Путина изберут непосредственно из числа министров, заместителей министров или губернаторов. Он не будет "прекрасным незнакомцем", считает эксперт.

Уже обсуждаются различные имена: это и мэр Москвы Сергей Собянин и глава президентской администрации Антон Вайн, и его первый заместитель Сергей Кириенко, который был премьером в 1998 году. Однако на самом деле – это чистая спекуляция. Хотя, зная, что в 2024 году Владимиру Путину будет 72 года, вполне правдоподобно, что преемником будет кто-то из нового поколения. Будущий российский президент, возможно, никогда не знал СССР до Горбачева,
– рассуждает собеседник французского издания.

Путин любит захватывать врасплох, одновременно он действует логично. Поэтому взвешенным сюрпризом может стать сокращение его президентского срока, говорит в заключение политолог.

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Напомним, 7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. Политик будет находиться на президентском посту до 2024 года. Согласно закону России, сразу после инаугурации правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Однако "новоиспеченный" глава Кремля вновь предложил выбрать Медведева главой правительства.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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