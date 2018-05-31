Власть Путина в России стала еще более существенной

В Совете Федерации России приняли закон, согласно которому полномочия действующего хозяина Кремля Владимира Путина существенно расширяются. Следовательно, российский президент теперь сможет самостоятельно регулировать деятельность хозяйственных обществ в условиях санкций со стороны запада.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", соответствующая норма появилась ко второму чтению в Госдуме после корректировки концепции законопроекта.

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Отмечается, что так называемый российский Белый дом внес такую ​​инициативу "в связи с принятием закона ''Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг'' еще в мае 2014 года, но через четыре года в Госдуме существенно изменили текст документа, а именно во время подготовки ко второму чтению.

В итоге Дума приняла документ 24 мая, а уже 30-го числа его обсуждали в Совете Федерации.

Одобренный закон теперь дает возможность президенту "в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ "в отдельных сферах деятельности". В частности, это положение коснется "обязанностей по хранению, раскрытию или предоставлению информации о их деятельности, осуществления операций, включительно с их нотариальным заверением и учетом, особенностей правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенностей учета информации о ценных бумагах,

– говорится в материале.

По словам специалистов, это напоминает установление "указного права" в отдельных отраслях, поскольку новые нормы позволят Путину приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса и принимать решения в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами самостоятельно, без учета отдельных требований закона о ВТС.

За принятие инициативы проголосовали 142 сенатора, против – один.

Напомним, ранее в Госдуму внесли проект поправок в конституцию РФ, согласно которым предлагается продлить срок пребывания Путина у власти.