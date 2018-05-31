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Чем слабее Путин, тем он опаснее, – британский генерал

19 Читати новину українською
Путин опаснее, когда слабый
Путин опаснее, когда слабый / Reuters

Слабый Владимир Путин будет большей угрозой для мира, ведь в кризисной для себя ситуации он способен на непредсказуемые поступки.

Такое мнение во время литературного фестиваля в Уэльсе выразил британский генерал Адриан Брэдшоу, бывший директор Особой воздушной службы и до прошлого года – заместитель командующего Объединенными силами НАТО в Европе, пишет The Guardian.

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Военный прогнозирует, что ситуация может действительно стать опасной, если глава Кремля начнет падать со своего пьедестала.

Если для него (Путина – "24") это будет вопрос выживания, он может сделать так, что это станет вопросом выживания для нас. Я имею в виду, что он может рискнуть сделать что-то, что может привести к конфликту. Это ужасный сценарий, который, к счастью, маловероятен, просто потому, что есть вероятность, что нам придется на него реагировать,
– высказался Брэдшоу.

Он также добавил, что Россия нагнетает ситуацию на Балканах, а отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии не следует считать чем-то поразительным. По его словам, Путин сам намекал на то, что предатели – это оправданные мишени для нападения.

В Сирии поддержка Асада Россией позволила Путину подать себя как "влиятельного мирового лидера", передает The Guardian слова генерала. Он считает, Россия улучшила и свои военные возможности, поэтому "крайне важно вести диалог, использовать каждую возможность, чтобы установить контакт, найти общий язык и вернуться к порядку, основанному на правилах, который так важен для процветания Запада".

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Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Великобритания
Источник: 24 Канал
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