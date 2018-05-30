21:56
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Путин прокомментировал, как это быть "старшим братом"

128 Читати новину українською
Владимиру Путину не нравится быть
Владимиру Путину не нравится быть "старшим братом" / Getty Images

Президент России Владимир Путин, оказывается, не в восторге от роли "старшего брата" и его это очень смущает. Такое мнение политик объясняет тем, что "старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить".

Об этом он сообщил по итогам встречи с болгарским премьером Бойко Борисовым, передает информационное агентство "РИА Новости".

Читайте также: "Плавающий" рост Путина: в сети заметили странную особенность президента РФ

"Меня очень смущает, кто является старшим, кто младшим, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить", – подчеркнул хозяин Кремля.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
сегодня, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 68
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня, 20:01 Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
Оксана Вербіцька 203
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1027
сегодня, 19:30 "Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко
432
Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали
сегодня, 19:15 Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 954
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук