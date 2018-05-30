Путин прокомментировал, как это быть "старшим братом"
Президент России Владимир Путин, оказывается, не в восторге от роли "старшего брата" и его это очень смущает. Такое мнение политик объясняет тем, что "старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить".
Об этом он сообщил по итогам встречи с болгарским премьером Бойко Борисовым, передает информационное агентство "РИА Новости".
Читайте также: "Плавающий" рост Путина: в сети заметили странную особенность президента РФ
"Меня очень смущает, кто является старшим, кто младшим, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить", – подчеркнул хозяин Кремля.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии