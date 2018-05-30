Путін прокоментував, як це бути "старшим братом"

Президент Росії Володимир Путін, виявляється, не у захваті від ролі "старшого брата" та його це дуже бентежить. Таку думку політик пояснює тим, що "старшого завжди спонукають до того, щоб заплатити".

Про це він сповістив за підсумками зустрічі з болгарським прем’єром Бойко Борисовим, передає інформаційна агенція "РИА Новости". Читайте також: "Плаваючий" зріст Путіна: у мережі помітили дивну особливість президента РФ "Мене дуже бентежить, хто є старшим, хто є молодшим, маючи на увазі, що старшого завжди спонукають до того, щоб заплатити", – підкреслив господар Кремля.