Путін прокоментував, як це бути "старшим братом"
Президент Росії Володимир Путін, виявляється, не у захваті від ролі "старшого брата" та його це дуже бентежить. Таку думку політик пояснює тим, що "старшого завжди спонукають до того, щоб заплатити".
Про це він сповістив за підсумками зустрічі з болгарським прем’єром Бойко Борисовим, передає інформаційна агенція "РИА Новости".
"Мене дуже бентежить, хто є старшим, хто є молодшим, маючи на увазі, що старшого завжди спонукають до того, щоб заплатити", – підкреслив господар Кремля.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі